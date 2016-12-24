24 Aralık Cumartesi Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Vodafone Arena)
BEŞİKTAŞ
Siyah beyazlı kulübün anlaşmaya vardığı Ryan Babel'in İstanbul'a gelmesi bekleniyor
GALATASARAY
17.00 Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak
KAYSERİSPOR
Kayserispor Kulübü'nün olağanüstü kongresi yapılacak.
TFF 1. LİG
13.00 Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk)
13.00 Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
16.00 Balıkesirspor-Elazığspor (Balıkesir Atatürk)
18.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun 19 Mayıs)
SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
14.00 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (Beşiktaş Akatlar Arena)
15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Best Balıkesir (Cebeci)
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Banvit (Ankara)
17.30 Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Giresun 19 Eylül)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
13.00 Galatasaray-Adana ASKİ (Abdi İpekçi)
14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Tosyalı)
14.00 MBK Doğuş Hastanesi-Fenerbahçe (Edip Buran)
14.00 BOTAŞ-Beşiktaş (Menderes)
15.30 Girne Üniversitesi-Bellona AGÜ (Mamak Belediyesi)
16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Canik Belediyespor (Caferağa)
VOLEYBOL KUPA VOLEY
-Kadınlar-
16.00 Halkbank-Beşiktaş (Ankara Başkent)
16.30 Seramiksan-Sarıyer Belediyesi (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
-Erkekler-
14.30Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)
15.00 Afyon Belediye Yüntaş-Maliye Piyango (Afyonkarahisar Atatürk)