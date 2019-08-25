24 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi
SÜPER LİG 19:15 MKE Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor 21:45 Alanyaspor - Kasımpaşa 21:45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe GALATASARAY 14:00 Sarı-kırmızılılarda forma sponsorluk anlaşması inzalanacak. 17.30 Konyaspor maçının...
SÜPER LİG
19:15 MKE Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor
21:45 Alanyaspor - Kasımpaşa
21:45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
GALATASARAY
14:00 Sarı-kırmızılılarda forma sponsorluk anlaşması inzalanacak.
17.30 Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
TFF 1'İNCİ LİG
16:30 Keçiörengücü - Osmanlıspor
21:45 Altınordu - Fatih Karagümrük
21:45 Balıkesirspor - BB Erzurumspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
16:30 Fortuna Düsseldorf - Bayer Leverkusen (Kaan Ayhan - Kenan Karaman)
16:30 Hoffenheim - Werder Bremen (Ömer Toprak - Nuri Şahin)
16:30 Schalke 04 - Bayern Münih (Ozan Kabak)
17:00 Sheffield United - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
19:00 Parma - Juventus (Merih Demiral)
22:00 Celta Vigo - Valencia (Okay Yokuşlu)
VOLEYBOL
19:30 Finlandiya - Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Sivasspor
|1
|3
|4. Malatyaspor
|1
|3
|5. Denizlispor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Ankaragücü
|2
|2
|10. Trabzonspor
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Kasımpaşa
|2
|1
|14. Gençlerbirliği
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|2
|6
|2. Adana Demirspor
|2
|4
|3. Keçiörengücü
|2
|4
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Menemen Belediyespor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|1
|1
|11. Erzurum BB
|2
|1
|12. Boluspor
|2
|1
|13. Adanaspor
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Altınordu
|2
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Arsenal
|3
|6
|3. Leicester City
|3
|5
|4. Man City
|2
|4
|5. M. United
|3
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Brighton
|3
|4
|8. Bournemouth
|2
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Everton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. West Ham
|3
|4
|14. Burnley
|2
|3
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Norwich City
|3
|3
|17. Southampton
|3
|3
|18. Wolverhampton
|2
|2
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Real Valladolid
|2
|4
|4. Athletic Bilbao
|2
|4
|5. Osasuna
|2
|4
|6. Mallorca
|1
|3
|7. Atlético Madrid
|1
|3
|8. Deportivo Alaves
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Celta de Vigo
|2
|3
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|2
|1
|15. Getafe
|2
|1
|16. Valencia
|2
|1
|17. Real Betis
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016