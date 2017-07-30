SAMSUN'da 18 Temmuz’da başlayan ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği en büyük spor organizasyonu olma özelliği taşıyan 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi başladı.Dünyadaki en büyük üçüncü spor organizasyonu olan ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu olma özelliği de taşıyan Samsun’da geçen 18 Temmuz’da başlayan 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları bugün düzenlenen kapanış töreni ile sona eriyor. Yaşar Doğu Spor Salanu’nda düzenlenen kapanış töreni, olimpiyat oyunlarına katılan ülkelerin bayraklarının geçit töreni ile başladı. Sporcular ve vatandaşlar tiribünleri hınca hınç doldurdu. Tribünlerde renkli görüntüler oluştu. Törene Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valeriy Rukhledev, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve organizasyon için yurt dışından gelen olimpiyat görevlileri de katıldı.97 ülkeden, 21 branşta, 3 bin 148 sporcunun mücadele ettiği 23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları kapanış töreni için salon içinde ve dışında güvenlik tedbirleri alınırken çevrede sağlık ekipleri de hazır bulunduruldu.Törende çeşitli dans ve müzik gösterileri yapılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI