23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi başladı (2)

23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları sona erdi

23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi ile sona erdi. Katılımcı ülke bayraklarının kortejinin ardından oyunlar boyunca Samsun'da yaşanan güzel anların yer aldığı bir video gösterisi gerçekleştirildi. Ardından protokol üyeleri konuşma yaptı.

Programda konuşma yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, çok başarılı bir organizasyon düzenlendiğini söyleyerek, "Büyük bir sportif güzelliği sergileyen sporcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Görüldüğü üzere Samsun'un şanına layık bir organizasyon ortaya çıktı. Tabii ki en büyük tebriği Samsunlular hak ediyor" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, kendisinden önceki Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ederek "Bu olimpiyatların sloganı 'Sesimiz Spor'du. Spor barıştır, kardeşliktir. Kitlelerin ortak dilidir. Kitleleri bir araya getirir. 23' Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın başarıyla organize edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, kazandırılan spor tesisleriyle ve spora yapılan yatırımlarla her zaman büyük organizasyonların ev sahipliğini yapmaya hazırdır. Bugün bunun örneğini ortaya koyduk" dedi.

ICSD Başkanı Valery Rukhledev ise Deaflympics'e ev sahipliği yaptıkları için Türk hükümetine teşekkür ederek "Harika zaman geçirdik. Çok başarılı bir olimpiyattı. Emekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yüzünüzdeki gülümsemeler bizim kalbimizi kazandı" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Deaflympics Samsun 2017 Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, ICSD bayrağını Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir'e, Kihtir de bu bayrağı ICSD Başkanı Valery Rukhledev'e temsil etti.

Kapanış seremonisi halk oyunları gösterilerinin ve Murat Dalkılıç konserinin ardından son buldu. RUSYA İLK SIRAYI ALIRKEN, TÜRKİYE DÖRDÜRCÜ OLDU

Olimpiyatlarda toplam madalya sayısına bakıldığında 199 madalya ile Rusya ilk sırada yer alırken, 99 madalya ile Ukrayna ikinci, 52 madalya ile Kore üçüncü 46 madalya ile Türkiye ise 4'üncü sırada yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Protokol konuşmaları

-Halk oyunu gösterisi

-Murat Dalkılıç konseri

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()