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23 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

AVRUPA'DA RAKİPLER BELLİ OLUYOR İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3'üncü ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını...

23 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

AVRUPA'DA RAKİPLER BELLİ OLUYOR
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3'üncü ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3'üncü ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olacak.
Kuralar; Devler Ligi'nde saat 13:00'te, UEFA Avrupa Ligi'nde ise saat 13:45 ve 15:00'te iki grup halinde çekilecek. 

BEŞİKTAŞ
12:00-19:00 Siyahlı-Beyazlı takımda çalışmalar çift idmanla devam edecek.

TRABZONSPOR
18:00 Bordo-mavililer, Slovenya kampındaki son hazırlık maçında Katar temsilcisi Al Duhail ile karşılaşacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 
16:30 Medipol Başakşehir, özel maçta İspanya ekibi SD Eibar ile karşı karşıya gelecek.

HAZIRLIK MAÇLARI
19:00 Silvolde - Antalyaspor

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