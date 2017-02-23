23 Şubat DHA Spor Gündemi

Fenerbahçe'nin Krasnodar'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin dış basındaki yankıları...
FENERBAHÇE KARMAKARIŞIK
Teknik direktör Advocaat'ın maç sonunda, "Sonucu futbolculara sorun" demesi ayrı bir tartışma yarattı. Her yenilgi sonrası topu oyuncularının üstüne atan Hollandalı teknik adam, kredisini tamamen doldurdu. Taraftar yönetimi üç gün içinde ikinci kez istifaya çağırdı. Bazı kongre üyelerinin genel kurul için imza toplama girişiminde olduğu öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın açıklama yapması bekleniyor.
Sarı-lacivertli takım, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
ALİ KOÇ SESLERİ
Taraftarlar, Krasnodar maçı sürerken, Ali Koç'un bulunduğu locaya dönerek, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratı yaptı. Koç bu tezahüratlara herhangi bir tepki vermedi.
DERBİDE BAŞKAN ÖZBEK YOK
PFDK'nın ceza verdiği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisini tribünden izleyemeyecek.
MUSLERA TARİH YAZACAK
Fernando Muslera, Beşiktaş derbisi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki GSStore'da gerçekleştirilen özel röportajda GSTV'nin derbiye yönelik sorularını yanıtladı. Nando'nun yanıtları şöyle:
"188. lig maçıma çıkacağım için çok mutluyum. 3 hafta kadar önce kulüp tarafından bu konu hakkında bilgilendirilmiştim. Önemli bir rekoru kırmaya hazırlandığım için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Takımın bana duyduğu güven üst seviyedeymiş ki bu kadar maç oynamışım. "
GALATASARAY
17.00 Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek
BEŞİKTAŞ BAŞKANI ORMAN'IN AÇIKLAMALARI
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, son dönemde yaşanan ve kaos haline dönüşen Divan Kurulu seçimleri ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Fikret Orman, 29 Ocak'ta iptal edilen son seçim kararı için mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığını ve Divan Kurulu'nun mutlaka seçim yapması gerektiğini söyledi. Orman, Yalçın Karadeniz'in başkanlığının düşmüş olduğunu belirtirken, hafta sonunda yapılacak Divan Kurulu toplantısında seçim gündemi bulunmadığı ve yasal olmadığı için yönetim olarak katılmayacaklarını ifade etti.
UEFA AVRUPA LİGİ
19:00 Osmanlıspor FK - Olympiakos
21:00 Ajax - Legia Warszawa
21:00 APOEL Nicosia - Athletic Bilbao
21:00 Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva
21:00 Roma - Villarreal
21:00 Zenit St. Petersburg - Anderlecht
23:05 FC Copenhagen - Ludogorets Razgrad
23:05 Fiorentina - Mönchengladbach
23:05 Genk - Astra Giurgiu
23:05 Lyon - AZ Alkmaar
23:05 Shakhtar Donetsk - Celta Vigo
23:05 Sparta Prag - Rostov
23:05 Tottenham - Gent
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
- Euroleague -
20:00 CSKA Moscow - Maccabi FOX Tel Aviv
20:45 Fenerbahçe - Olympiakos
21:00 Crvena Zvezda - Galatasaray Odeabank
22:45 EA7 Olimpia Milano - FC Barcelona Lassa
MACARİSTAN'IN, 2024 OLİMPİYAT ADAYLIĞINI GERİ ÇEKTİ
Macaristan hükümeti, Budapeşte Belediyesi ve Macaristan Olimpiyat Komitesi'ne (MOB) 2024 olimpiyat adaylığını geri çekmesini tavsiye etme kararı aldı.
KAZANAMAYANLARIN MAÇI
Son 85 maçta kazanamayan Andorra, 73 maçtır galibiyeti bulunmayan San Marino'yu hazırlık karşılaşmasında 2-0 mağlup etti
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ
Sevilla evinde, Leichester City'i 2-1, Juventus'ta deplasmanda Porto'yu 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Lig'inde Manchester United, Saint Etienne'yi ikinci maçta da 1-0 yenerek 16'lara kaldı. Schalke ise daha önce 3-0 yendiği PAOK ile evinde 1-1 berabere kalarak turladı.