23 Şubat DHA Spor Gündemi

Fenerbahçe'nin Krasnodar'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin dış basındaki yankıları...

FENERBAHÇE KARMAKARIŞIK



Teknik direktör Advocaat'ın maç sonunda, "Sonucu futbolculara sorun" demesi ayrı bir tartışma yarattı. Her yenilgi sonrası topu oyuncularının üstüne atan Hollandalı teknik adam, kredisini tamamen doldurdu. Taraftar yönetimi üç gün içinde ikinci kez istifaya çağırdı. Bazı kongre üyelerinin genel kurul için imza toplama girişiminde olduğu öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın açıklama yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takım, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

ALİ KOÇ SESLERİ



Taraftarlar, Krasnodar maçı sürerken, Ali Koç'un bulunduğu locaya dönerek, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratı yaptı. Koç bu tezahüratlara herhangi bir tepki vermedi.

DERBİDE BAŞKAN ÖZBEK YOK



PFDK'nın ceza verdiği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisini tribünden izleyemeyecek.

MUSLERA TARİH YAZACAK



Fernando Muslera, Beşiktaş derbisi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki GSStore'da gerçekleştirilen özel röportajda GSTV'nin derbiye yönelik sorularını yanıtladı. Nando'nun yanıtları şöyle:



"188. lig maçıma çıkacağım için çok mutluyum. 3 hafta kadar önce kulüp tarafından bu konu hakkında bilgilendirilmiştim. Önemli bir rekoru kırmaya hazırlandığım için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Takımın bana duyduğu güven üst seviyedeymiş ki bu kadar maç oynamışım. "

GALATASARAY



17.00 Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek

BEŞİKTAŞ BAŞKANI ORMAN'IN AÇIKLAMALARI



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, son dönemde yaşanan ve kaos haline dönüşen Divan Kurulu seçimleri ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Fikret Orman, 29 Ocak'ta iptal edilen son seçim kararı için mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığını ve Divan Kurulu'nun mutlaka seçim yapması gerektiğini söyledi. Orman, Yalçın Karadeniz'in başkanlığının düşmüş olduğunu belirtirken, hafta sonunda yapılacak Divan Kurulu toplantısında seçim gündemi bulunmadığı ve yasal olmadığı için yönetim olarak katılmayacaklarını ifade etti.

UEFA AVRUPA LİGİ



19:00 Osmanlıspor FK - Olympiakos



21:00 Ajax - Legia Warszawa



21:00 APOEL Nicosia - Athletic Bilbao



21:00 Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva



21:00 Roma - Villarreal



21:00 Zenit St. Petersburg - Anderlecht



23:05 FC Copenhagen - Ludogorets Razgrad



23:05 Fiorentina - Mönchengladbach



23:05 Genk - Astra Giurgiu



23:05 Lyon - AZ Alkmaar



23:05 Shakhtar Donetsk - Celta Vigo



23:05 Sparta Prag - Rostov



23:05 Tottenham - Gent

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL



- Euroleague -



20:00 CSKA Moscow - Maccabi FOX Tel Aviv



20:45 Fenerbahçe - Olympiakos



21:00 Crvena Zvezda - Galatasaray Odeabank



22:45 EA7 Olimpia Milano - FC Barcelona Lassa

MACARİSTAN'IN, 2024 OLİMPİYAT ADAYLIĞINI GERİ ÇEKTİ



Macaristan hükümeti, Budapeşte Belediyesi ve Macaristan Olimpiyat Komitesi'ne (MOB) 2024 olimpiyat adaylığını geri çekmesini tavsiye etme kararı aldı.

KAZANAMAYANLARIN MAÇI



Son 85 maçta kazanamayan Andorra, 73 maçtır galibiyeti bulunmayan San Marino'yu hazırlık karşılaşmasında 2-0 mağlup etti

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ



Sevilla evinde, Leichester City'i 2-1, Juventus'ta deplasmanda Porto'yu 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Lig'inde Manchester United, Saint Etienne'yi ikinci maçta da 1-0 yenerek 16'lara kaldı. Schalke ise daha önce 3-0 yendiği PAOK ile evinde 1-1 berabere kalarak turladı.