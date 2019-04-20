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23 Nisan Uluslararası Buz Hokeyi Turnuvası başladı

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, () - Türkiye Buz Hokey Federasyonu (TBHF) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Buz Hokeyi Turnuvası (ICE HOKEY CUP) büyük bir heyecanla başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde...

23 Nisan Uluslararası Buz Hokeyi Turnuvası başladı

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, () - Türkiye Buz Hokey Federasyonu (TBHF) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Buz Hokeyi Turnuvası (ICE HOKEY CUP) büyük bir heyecanla başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Silivrikapı Buz Pisti'nde 20-21-22 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan ve 7 ülkeden 25 takımın katıldığı, 400'ün üzerinde minik sporcunun mücadele edeceği organizasyon büyük bir heyecanla başladı. 7 ülkeden 25 U10 takımının mücadele ettiği karşılaşmalarda, sporcular kadar aileleri de büyük heyecan yaşadı. Tribünden karşılaşmaları takip eden 7 ülkeden gelen birçok aile, tezahüratlar yaparak sporculara destek verdi.
"BÖYLE BİR TURNUVAYI ÜLKEMİZDE YAPMAK GURUR VERİYOR"
23 Nisan Uluslararası Buz Hokeyi Turnuvası Organizasyon Kurulu Üyesi Atilla Yavuz yaptığı açıklamada, "7 ülkeden 25 takımı ağırlıyoruz. Bunların 15 tanesi yurt dışından geliyor. 5 İstanbul takımımız, 5 de Ankara takımımız var. Bu yıl 3'üncüsünü düzenliyoruz. 3 gün içinde yaklaşık 120 tane maç yapacaklar. U10 kategorisinde, yani 10 yaş altında buz hokeyinde Avrupa'da düzenlenmiş en büyük turnuva diyebiliriz. Ülkemizde, İstanbul'da yapılması bize ayrı bir gurur veriyor. Misafirleri ağırlama konusunda, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün çok büyük destekleri var. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun da çok büyük desteğini aldık. Böyle bir turnuvayı ülkemizde yapmak gerçekten hepimize gurur veriyor" diye konuştu.
Minik sporcuların mücadelesi 22 Nisan Pazartesi gününe kadar Silivrikapı Buz Pisti'nde devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Karşılaşmalardan detaylar
- Seyircilerden detaylar
- Atilla Yavuz'un açıklamaları
 

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