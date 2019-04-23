23 Nisan'a özel ilk yerli spor çizgi filmi tanıtıldı

Nesrin AYDIN/ ANKARA,()

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kapsamında çocuklar, sporcular ve federasyon başkanlarıyla buluştu. Etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

Bakanlık binasında gerçekleşen buluşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile hazırlanan ''Hızlı Ayaklar'' adlı çizgi filminin gösterimi yapıldı. MinikaGO kanalında saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak olan 'Hızlı Ayaklar'', Türkiye'nin ilk spor odaklı macerası olma özelliğini taşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan çizgi film, çocuklara spor yapmanın önemini aşılamanın yanı sıra çocukların temelden bir sporsever olarak yetişmelerini amaçlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Çok sevgili çocuklar hoş geldiniz, iyi ki geldiniz, bayramınız kutlu olsun. Bakanlığımız hiçbir zaman bu kadar renkli bu kadar güzel olmamıştı. Sağ olun, var olun. Bugün burada sizlerle birlikteyiz, sayın bakanlarım burada. Aile bakanımıza özellikle bu mutlu günde, spor tabi ki ailenin en temel gündemlerinden biri, bundan sonra da olmaya devam edecek. Ben bakanımıza bugün bizi yalnız bırakmadığı için özellikle teşekkür ediyorum. Birazdan 'Hızlı Ayaklar' çizgi filmini ilk siz izleyeceksiniz Türkiye'de, bundan sonra tüm çocuklarımız heyecanla takip edecekler. Çünkü uzun zamandan beri bu filmle ilgili hem ilgili arkadaşlarımız hem bakanlığımızdaki çalışma arkadaşlarım hep birlikte çalıştık. İnşallah beğenirsiniz. Bu Ali'nin, Hakan'ın Zeynep'in hikayesi ama hepimizin hikayesi. İnşallah ülkemizdeki spor seferberliği için genç, yaşlı, kadın erkek, engelli engelsiz demeden büyük bir spor seferberliğine inşallah hep birlikte imza atacağız. İnşallah bu film o mana hem bizleri eğlendirecek hem de eğitecek" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU: GÜÇLÜ VE ÖNEMLİ BİR SPOR ÜLKESİ OLMA YOLUNDA İLERLEYECEĞİZ

Bakan Kasapoğlu, güçlü ve önemli bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerleyeceklerini ifade ederek, "Bundan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklarımızla, Aile Bakanımız burada önceki günlerde Milli Eğitim Bakanımız ile güzel bir protokol imzaladık. Bu tür çalışmalarımız iş birliklerimiz devam edecek. Hep birlikte güçlü ve önemli spor ülkesi olma yolunda hızla ilerleyeceğiz. Bugün burada sporcu ağabey, ablalarınız var. Onları gururla izliyoruz. Onlar bizi layıkıyla temsil ediyorlar. İnşallah sizler de yarınların şampiyonu olarak ülkemizi temsil edeceksiniz buna inanıyoruz. Bunun için de tüm imkanları sizlere sunmanın heyecanı ve gayreti içerisindeyiz. Sizleri Cumhurbaşkanımız ile de görüştüreceğiz ilerleyen günlerde, sizlere çok selam ve sevgileri var onu da iletmek istiyorum. Sizin gözlerinizdeki ışıl, o gülümseme, güler yüz bizler için çok önemli. O sizin gülümsemeniz kışları bahara çeviren gülümsemeniz bizler için çok önemli ve o gülümsemeyi artırmak için, daim kılmak için daha çok çalışacağız. Sizler için ne kadar çalışsak az. Sizlerle birlikte ben sizlerin öğretmenlerine, ailelerinize okullarınızın idarecilerinize teşekkür ediyorum. Onların kutsal emekleriyle hep birlikte inşallah bu başarıya giden yolu sportif anlamda, hem sporu tabana yayma noktasında hem de başarı noktasında birlikte yürüyeceğiz. Çizgi filmimiz sizlerle beraber olacak ama benim sizlerden ricam hiçbir bölümü kaçırmayın. Hem izleyin, hem de arkadaşlarınıza tavsiye edin. Biz bugün sizleri bakanlığımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bundan sonra sizi hep bekliyoruz. Çok değerli sporcu arkadaşlarım sizleri bakanlıkta bir kez daha görmek ayrı mutluluk. Sporumuza bugünümüze yarınımıza verdiğiniz emekleri unutmayacağız. Bu gördüğünüz pırıl pırıl gençlerimizi sizlerin emekleriyle sizlerin rol model tarzınızda yarınlara taşıyacağız. Bu düşüncelerle ben ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

BAKAN ZÜMRÜT SELÇUK: HIZLI AYAKLAR ÇİZGİ FİLMİ ÇOCUKLARA KATKI SAĞLAYACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, çocuklarla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu anlamlı günde milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde geleceğimiz umudumuz siz çocuklarımızla beraber olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Gazi meclisimizin doğum gününde tüm çocuklarımızın ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum. 23 Nisan bizim için aziz milletimizin egemenliğinin iradesinin ve Kurtuluş Savaşı'nda yazdığımız destanın sembolü. 23 Nisan'ı bütün dünya çocuklarına bayram armağan eden tek millet oluşumuzun da sembolü. Gazi meclisimiz ve bizler, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan 1920'de başlayan milli egemenlik şuurumuzla gelecek hedeflerimize doğru sizlerin verdiği güçle yürüyeceğiz. Bugün gerçekleştirecek olan 'Hızlı Ayaklar' çizgi filminin de çocuklarımıza sağlayacağı katkıya yürekten inanıyorum. Bu anlamlı Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. İnşallah her gününüz bayram olur" şeklinde konuştu.

Etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, görevini 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak Aytuna Eslem Mert'e bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mehmet Kasapoğlu'nun açıklamaları

- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları

- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)