23 Mayıs Salı Spor Gündemi

FENERBAHÇE KADIKÖY'Ü İNLETTİ

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜS ARIZA YAPTI AMA AVRUPA ŞAMPİYONU Fenerbahçe Basketbol Takımı, Bağdat Caddesi'nde muhteşem bir taraftar kitlesiyle birlikte kutlamalara devam etti.

ALS GALASINA EMİNE ERDOĞAN DA KATILDI

ALS farkındalık ayı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde "ALS-MNH Gala Gecesi" Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Düzenlenen gala gecesinde NETAŞ, ALS-MNH derneğine özel üretim, asansörlü, 3 engelli aracı ile birlikte 9 kişi taşıyabilen bir araç hediye etti.Emine Erdoğan ile birlikte birçok ünlü isim Gala'ya katılanlar arasında idi.

"TÜRKİYE'YE BAKIŞ AÇIM ÇOK POZİTİF"

Türk futboluyla ilgili düşüncelerini aktaran Advocaat, "Türk ligi, son derece zorlu ve kuvvetli bir lig. Çok iyi takımlar var. 4 takımın iyi, diğerlerinin kötü olması gibi bir durum söz konusu değil. Her takım için her karşılaşma zorlu geçiyor. Türkiye'de çok güzel statlar ve zeminler var. Çok iyi oyuncular var, daha iyileri de gelebilir. Türkiye çok modern bir ülke. Bu anlamda Türkiye'ye bakış açım çok pozitif. Olumsuz bir noktaya değinmem gerekiyorsa, bu da altyapı olabilir" şeklinde konuştu.

BAŞKAN USTA NOKTAYI KOYDU

Trabzonspor kulübü Başkanı Muharrem Usta, "Ersun Yanal gidecek, Şenol Güneş gelecek" haberlerine açıklık getirdi ve "Teknik Direktör değişikliği yüzünden çok zaman yitirdik. Yeni sezonda takımın başında yine sözleşmesi bulunan hocamız Ersun Yanal olacak" dedi..

VAKIFBANK

13.00 Dünya Kulüpler Şampiyonu VakıfBank, basın mensupları ile bir araya gelecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Gaziantepspor maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

Alanyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ ÇEYREK FİNAL

18:30 Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol

20:30 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank

CÜNEYT ÇAKIR'E GÖREV

14.00 Güney Kore - Arjantin U20 mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

BİSİKLET

14.00 Medeniyetler Bisiklet Turu Mardin'den başlayacak