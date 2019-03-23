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23 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Cengiz Durmuş: Her mahallede tenis oynanmalı Hülya Avşar: Çocukları konuştukları anda spora başlamaları GALATASARAY 10.00 Yıllık olağan genel kurul gerçekleştirilecek A MİLLİ TAKIM - Arnavutluk ile EURO 2020 grup eleme ilk...

23 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Cengiz Durmuş: Her mahallede tenis oynanmalı
Hülya Avşar: Çocukları konuştukları anda spora başlamaları

GALATASARAY
10.00 Yıllık olağan genel kurul gerçekleştirilecek

A MİLLİ TAKIM
- Arnavutluk ile EURO 2020 grup eleme ilk maçını oynayan milliler, bu ülkeden Eskişehir'e özel uçak ile geçecek.
21.00 Takımın Eskişehir'e varışı (ESKİŞEHİR BÜRO)

- TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 28'inci hafta karşılaşmaları oynanacak

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - Pınar Karşıyaka(Sakarya)
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem) 
17.30 Banvit - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Mersin Büyükşehir Belediyespor(Menderes)
14.00 OGM Ormanspor - BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Çukurova Basketbol - Canik Belediyespor (Servet Tazegül)
14.00 Kırçiçeği Bodrum - İstanbul Üniversitesi (Bodrum Binnaz Karakaya)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.30 Galatasaray - Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

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