23 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Cengiz Durmuş: Her mahallede tenis oynanmalı
Hülya Avşar: Çocukları konuştukları anda spora başlamaları
GALATASARAY
10.00 Yıllık olağan genel kurul gerçekleştirilecek
A MİLLİ TAKIM
- Arnavutluk ile EURO 2020 grup eleme ilk maçını oynayan milliler, bu ülkeden Eskişehir'e özel uçak ile geçecek.
21.00 Takımın Eskişehir'e varışı (ESKİŞEHİR BÜRO)
- TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 28'inci hafta karşılaşmaları oynanacak
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - Pınar Karşıyaka(Sakarya)
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)
17.30 Banvit - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Mersin Büyükşehir Belediyespor(Menderes)
14.00 OGM Ormanspor - BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Çukurova Basketbol - Canik Belediyespor (Servet Tazegül)
14.00 Kırçiçeği Bodrum - İstanbul Üniversitesi (Bodrum Binnaz Karakaya)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.30 Galatasaray - Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)