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23 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

A MİLLİ TAKIM 20.30 Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti  (Antalya) ULUSLARARASI HAZIRLIK MAÇLARI 19.00 Rusya - Brezilya (Neustadter - Talisca) 22.45 Portekiz - Mısır (Quaresma - Beto) 22.45 Hollanda - İngiltere (Babel) ÜMİT MİLLİ TAKIM 17.00...

23 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

A MİLLİ TAKIM
20.30 Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti  (Antalya)

ULUSLARARASI HAZIRLIK MAÇLARI
19.00 Rusya - Brezilya (Neustadter - Talisca)
22.45 Portekiz - Mısır (Quaresma - Beto)
22.45 Hollanda - İngiltere (Babel)

ÜMİT MİLLİ TAKIM
17.00 Türkiye - İsveç (Alanya)

FENERBAHÇE
18.00 Bolu'da Boluspor-Fenerbahçe hazırlık maçı oynanacak. 

GALATASARAY
11.00 - 16.30 Trabzonspor maçının hazırlıkları, çift idmanla sürecek.

BEŞİKTAŞ
11.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edilecek.

BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi-
22.00 Olympiakos - Anadolu Efes
-ULEB Avrupa Kupası-
22.00 Bayern Münih - Darüşşafaka (0-1)

İSTANBUL YARI MARATONU
11.00 Tarihi Yarımada'da 8 Nisan 2018 Pazar günü koşulacak İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleşecek

SUALTI  RAGBİSİ
14.30 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2018 yılı etkinlik takviminde yer alan Sualtı Ragbisi U21 Federasyon Kupası ve Milli Takım Seçmeleri heyecanı başlıyor.

GÜREŞ
Gençler Türkiye Şampiyonası, Bursa ve Çorum'da devam edecek

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