Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

23 Aralık Cuma Spor Gündemi

 TFF 1. LİG 18:30 Büyükşehir Gaziantepspor - Eskişehirspor İTALYA SÜPER KUPA FİNALİ 19.30 Juventus ve Milan, Katar'ın başkenti Doha'da İtalya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek. GALATASARAY 11.00 Aytemiz Alanyaspor maçının...

23 Aralık Cuma Spor Gündemi

 TFF 1. LİG

18:30 Büyükşehir Gaziantepspor - Eskişehirspor

İTALYA SÜPER KUPA FİNALİ

19.30 Juventus ve Milan, Katar'ın başkenti Doha'da İtalya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY

11.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

13.45 Cenk Gönen basın toplantısı düzenleyecek.

14.15 Jan Olde Riekerink basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Gaziantepspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

FENERBAHÇE

Takım izinli

BASKETBOL

-Euroleague-

20:00 CSKA Moskova - Fenerbahçe

20:45 Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX Tel Aviv

BİLARDO

3 Bant Türkiye Şampiyonası final etabı Edirne'de tamamlanacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55