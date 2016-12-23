23 Aralık Cuma Spor Gündemi

TFF 1. LİG
18:30 Büyükşehir Gaziantepspor - Eskişehirspor
İTALYA SÜPER KUPA FİNALİ
19.30 Juventus ve Milan, Katar'ın başkenti Doha'da İtalya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY
11.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
13.45 Cenk Gönen basın toplantısı düzenleyecek.
14.15 Jan Olde Riekerink basın toplantısı düzenleyecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Gaziantepspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
FENERBAHÇE
Takım izinli
BASKETBOL
-Euroleague-
20:00 CSKA Moskova - Fenerbahçe
20:45 Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX Tel Aviv
BİLARDO
3 Bant Türkiye Şampiyonası final etabı Edirne'de tamamlanacak.