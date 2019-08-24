23 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi
SÜPER LİG'de 2. hafta başlıyor 20:30 Beşiktaş - Göztepe TRABZONSPOR AEK'yı Atina'da 3-1 mağlup eden Trabzonspor gece geç saatlerde yurda döndü. Teknik Direktör Ünal Karaman; "Skor sevindirici, ikinci maça da aynı şekilde hazırlanacağız"...
SÜPER LİG'de 2. hafta başlıyor
20:30 Beşiktaş - Göztepe
TRABZONSPOR
AEK'yı Atina'da 3-1 mağlup eden Trabzonspor gece geç saatlerde yurda döndü. Teknik Direktör Ünal Karaman; "Skor sevindirici, ikinci maça da aynı şekilde hazırlanacağız" dedi.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18.30 Fenerbahçe maçının son çalışması gerçekleştirilecek.
GALATASARAY
11.00 Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek. (basına açık)
TFF 1'İNCİ LİG
20:00 Boluspor - Adana Demirspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
21:30 Köln - Borussia Dortmund (Salih Özcan)
22:00 Aston Villa - Everton (Cenk Tosun)
BASKETBOL
14:30 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Challenge Turnuvası kapsamında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.
VOLEYBOL
20:00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Yunanistan ile karşılaşacak.
Gruptaki diğer ilk gün maçları ise şöyle:
14.30 Fransa - Bulgaristan
17.00 Sırbistan - Finlandiya
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Trabzonspor
|1
|1
|10. Kasımpaşa
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|4
|2. Fatih Karagümrük
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|2
|1
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|3
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Aston Villa
|3
|3
|12. Norwich City
|2
|3
|13. Leicester City
|2
|2
|14. Wolverhampton
|2
|2
|15. Crystal Palace
|2
|1
|16. Chelsea
|2
|1
|17. West Ham
|2
|1
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Leganés
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016