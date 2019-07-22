22 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

AVRUPA KUPALARINDA MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLUYOR

13.00 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve turu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un 3'üncü ön eleme turundaki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda ise ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

FENERBAHÇE

19.30 Sarı lacivertli takım Avusturya kampındaki hazırlık maçında Wolfsburg ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR

19.00 Bordo mavili ekip Macaristan'ın Haladas Szombathely takımı ile hazırlık maçı oynayacak.



GALATASARAY

- Sarı kırmızılı takımın Avusturya kampı sürüyor.

KASIMPAŞA

- İstanbul ekibi yeni sezon hazırlıklarına Graz'da devam edecek.

BEŞİKTAŞ

10.00 Giyim markası Cacharel ile iş birliği sözleşmesi yapılacak.