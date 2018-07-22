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22 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Montassar Talbi: "Çaykur Rizespor’a figüran olmak için gelmedim" "İyi başlarsak üst sıraları zorlayabiliriz" KITALARARASI YÜZME YARIŞI  Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 55...

22 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Montassar Talbi: "Çaykur Rizespor’a figüran olmak için gelmedim"
"İyi başlarsak üst sıraları zorlayabiliriz"

KITALARARASI YÜZME YARIŞI 
Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 55 farklı ülkeden 2400 yüzücü katılacak.
10:00 İstanbul Boğazı'nda yapılacak yarışın startını da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu yapacak.

GALATASARAY
İsviçre kampını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip günü izinli geçirecek.

TRABZONSPOR
11:30-19:00 Bordo-mavililer, Slovenya kampındaki çalışmalarına çift antrenmanla devam edecek.
11:00 Yusuf Yazıcı basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
12:00-19:00 İstanbul ekibi, Salzburg kampındaki 13'üncü gününde çift idman yapacak.

BEŞİKTAŞ
Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş günü izinli olarak geçirecek. Siyah-Beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla başlayacak. 

HAZIRLIK MAÇLARI
16:30 Atiker Konyaspor - RWD Molenbeek  
17:00 Fortuna Sittara - Göztepe
17:30 Altınordu - Kardemir Karabükspor

GÜREŞ
Vehbi Emre - Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda son gün müsabakaları yapılacak. (İstanbul Bağcılar Spor Salonu)

VOLEYBOL
-U17 Bayanlar Balkan Şampiyonası-
17:00 Kosova - Türkiye

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