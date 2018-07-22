22 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Montassar Talbi: "Çaykur Rizespor’a figüran olmak için gelmedim"
"İyi başlarsak üst sıraları zorlayabiliriz"
KITALARARASI YÜZME YARIŞI
Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 55 farklı ülkeden 2400 yüzücü katılacak.
10:00 İstanbul Boğazı'nda yapılacak yarışın startını da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu yapacak.
GALATASARAY
İsviçre kampını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip günü izinli geçirecek.
TRABZONSPOR
11:30-19:00 Bordo-mavililer, Slovenya kampındaki çalışmalarına çift antrenmanla devam edecek.
11:00 Yusuf Yazıcı basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
12:00-19:00 İstanbul ekibi, Salzburg kampındaki 13'üncü gününde çift idman yapacak.
BEŞİKTAŞ
Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş günü izinli olarak geçirecek. Siyah-Beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla başlayacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
16:30 Atiker Konyaspor - RWD Molenbeek
17:00 Fortuna Sittara - Göztepe
17:30 Altınordu - Kardemir Karabükspor
GÜREŞ
Vehbi Emre - Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda son gün müsabakaları yapılacak. (İstanbul Bağcılar Spor Salonu)
VOLEYBOL
-U17 Bayanlar Balkan Şampiyonası-
17:00 Kosova - Türkiye