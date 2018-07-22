22 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Montassar Talbi: "Çaykur Rizespor’a figüran olmak için gelmedim"

"İyi başlarsak üst sıraları zorlayabiliriz"

KITALARARASI YÜZME YARIŞI

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 55 farklı ülkeden 2400 yüzücü katılacak.

10:00 İstanbul Boğazı'nda yapılacak yarışın startını da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu yapacak.



GALATASARAY

İsviçre kampını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip günü izinli geçirecek.



TRABZONSPOR

11:30-19:00 Bordo-mavililer, Slovenya kampındaki çalışmalarına çift antrenmanla devam edecek.

11:00 Yusuf Yazıcı basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

12:00-19:00 İstanbul ekibi, Salzburg kampındaki 13'üncü gününde çift idman yapacak.

BEŞİKTAŞ

Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş günü izinli olarak geçirecek. Siyah-Beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla başlayacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

16:30 Atiker Konyaspor - RWD Molenbeek

17:00 Fortuna Sittara - Göztepe

17:30 Altınordu - Kardemir Karabükspor

GÜREŞ

Vehbi Emre - Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda son gün müsabakaları yapılacak. (İstanbul Bağcılar Spor Salonu)



VOLEYBOL

-U17 Bayanlar Balkan Şampiyonası-

17:00 Kosova - Türkiye