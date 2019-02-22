22 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

(Özel) Ogün Temizkanoğlu'ndan Fenerbahçe yorumu...

"Fenerbahçe'nin kötü oluşu ya da kötü futbol oynaması Beşiktaş'a karşı mağlup olacakları anlamına gelmiyor"

"Her sezon şampiyonluğa oynayan bir takımın bu durumda olması herkesi üzüyor"

"Başakşehir'in liderliği tesadüf değil"

"Fenerbahçe'nin yaşadığı durum üzücü"

"Trabzonspor alternatifsiz bir takım "

"Trabzon'da tribünler her zaman dolmalı"

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.30 Göztepe - Trabzonspor

20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlılarda derbi hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler, derbi maçın hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY

- Sarı kırmızılı ekip, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 Balıkesirspor Baltok - Afjet Afyonspor

19.00 İstanbulspor - Hatayspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.30 Milan - Empoli

BASKETBOL

- EuroLeague

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko

- A Milli Erkek Basketbol Takımı

19.00 Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Takım, elemelerdeki sondan ikinci maçında Ankara'da Slovenya'yı ağırlayacak.