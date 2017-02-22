22 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

MESUT ÖZİL'İN KAÇAMAĞI

Arsenal'ın yıldızı oyuncusu sevgilisi Amina Gülsen'i görebilmek için iki günlüğüne İstanbul'a geldi. Gece yemek çıkışı kameralarına yakalanan Özil, konuşmak istemedi ve mekanı kalabalık bir grupla birlikte terk etti

SÖZLEŞME TAZELEDİ SÖYLEŞİYE KATILACAK

14.00 Emre Belezoğlu , Mustafa Öncel Kültür Merkezi'nde söyleşi programına katılacak

AVRUPA LİGİ

20.00 Fenerbahçe-Krasnodar

20.00 Schalke-PAOK

20.00 Saint Etienne-Manchester United

BEŞİKTAŞ/HAPOEL BEER-SHEVA MAÇINA DOĞRU

Beşiktaş

17.00 Basın toplantısı (N.Demir Tesisleri)

17.30 Antrenman (N.Demir Tesisleri)

Hapoel Beer-Sheva 12.30'da İstanbul'a gelecek

19.30 Basın toplantısı (Stadyum) )

20.00 Antrenman (Stadyum)

OSMANLI-OLYMPİAKOS MAÇINA DOĞRU

Olympiakos Ankara'ya gelecek

16.30 Osmanlıspor basın toplantısı (Batıkent Osmanlıspor Tesisleri)

17.00 Osmanlıspor,Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamlayacak (Batıkent Osmanlıspor Tesisleri)

18.30 Olympiakos basın toplantısı (Wyndham Otel -Ankara)

DEVLER LİG'İNDE GOL YAĞMURU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Manchester City, konuk ettiği Monaco'yu 5-3, Atletico Madrid ise deplasmanda Bayer Leverkusen'i 4-2 yendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

22.45 Porto-Juventus

22.45 Sevilla-Leicester City

MESSİ MISIR'A YILDIRIM GİBİ GELİP-GİTTİ

Hepatit C virüsünden kaynaklanan sağlık sorununa dikkati çekmek için Mısır'a gelen Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, vakit sorunundan dolayı Mısır'ı gerektiği gibi gezemediğini söyledi. Başkent Kahire'de bir basın toplantısı düzenleyen Messi, "Bu Mısır'a ikinci gelişim, vakit çok çabuk geçiyor. Zaman darlığından dolayı ülkenin güzelliklerinden gerektiği gibi faydalanamadım" dedi.

GALATASARAY

12.00 Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürecek

BASKETBOL

Euroleague Kadınlar Grup A

17.30 Fenerbahçe - Mersin Bşb

Euroleague Kadınlar Grup B

17.30 Hatay Bsb - Bourges Basket

FIBA Avrupa Kupası Top 16

19.00 Büyükçekmece B - Enisey Krasnoya

19.00 Gaziantep Bask - Ironi Nahariya