22 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

MESUT ÖZİL'İN KAÇAMAĞI
Arsenal'ın yıldızı oyuncusu sevgilisi Amina Gülsen'i görebilmek için iki günlüğüne İstanbul'a geldi. Gece yemek çıkışı kameralarına yakalanan Özil, konuşmak istemedi ve mekanı kalabalık bir grupla birlikte terk etti
SÖZLEŞME TAZELEDİ SÖYLEŞİYE KATILACAK
14.00 Emre Belezoğlu , Mustafa Öncel Kültür Merkezi'nde söyleşi programına katılacak
AVRUPA LİGİ
20.00 Fenerbahçe-Krasnodar
20.00 Schalke-PAOK
20.00 Saint Etienne-Manchester United
BEŞİKTAŞ/HAPOEL BEER-SHEVA MAÇINA DOĞRU
Beşiktaş
17.00 Basın toplantısı (N.Demir Tesisleri)
17.30 Antrenman (N.Demir Tesisleri)
Hapoel Beer-Sheva 12.30'da İstanbul'a gelecek
19.30 Basın toplantısı (Stadyum) )
20.00 Antrenman (Stadyum)
OSMANLI-OLYMPİAKOS MAÇINA DOĞRU
Olympiakos Ankara'ya gelecek
16.30 Osmanlıspor basın toplantısı (Batıkent Osmanlıspor Tesisleri)
17.00 Osmanlıspor,Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamlayacak (Batıkent Osmanlıspor Tesisleri)
18.30 Olympiakos basın toplantısı (Wyndham Otel -Ankara)
DEVLER LİG'İNDE GOL YAĞMURU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Manchester City, konuk ettiği Monaco'yu 5-3, Atletico Madrid ise deplasmanda Bayer Leverkusen'i 4-2 yendi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
22.45 Porto-Juventus
22.45 Sevilla-Leicester City
MESSİ MISIR'A YILDIRIM GİBİ GELİP-GİTTİ
Hepatit C virüsünden kaynaklanan sağlık sorununa dikkati çekmek için Mısır'a gelen Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, vakit sorunundan dolayı Mısır'ı gerektiği gibi gezemediğini söyledi. Başkent Kahire'de bir basın toplantısı düzenleyen Messi, "Bu Mısır'a ikinci gelişim, vakit çok çabuk geçiyor. Zaman darlığından dolayı ülkenin güzelliklerinden gerektiği gibi faydalanamadım" dedi.
GALATASARAY
12.00 Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürecek
BASKETBOL
Euroleague Kadınlar Grup A
17.30 Fenerbahçe - Mersin Bşb
Euroleague Kadınlar Grup B
17.30 Hatay Bsb - Bourges Basket
FIBA Avrupa Kupası Top 16
19.00 Büyükçekmece B - Enisey Krasnoya
19.00 Gaziantep Bask - Ironi Nahariya