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22 Ocak DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13:30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği 13:30 Osmanlıspor - Antalyaspor 16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor 19:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir 14.30 Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı'nın adının verildiği park ve spor kompleksi...

22 Ocak DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

13:30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği

13:30 Osmanlıspor - Antalyaspor

16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor

19:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

14.30 Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı'nın adının verildiği park ve spor kompleksi Ferahevler'de açılacak.

TFF 1. LİG

13:00 Bandırmaspor - Denizlispor

13:00 Ümraniyespor - Şanlıurfaspor

16:00 Sivasspor - Boluspor

18:30 Göztepe - Büyükşehir Gaziantepspor

SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ

16:00 Banvit - Yeşilgiresun Belediyespor

16:30 Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes

19:00 Best Balıkesir - Darüşşafaka Doğuş

19:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Galatasaray Odeabank

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

15:30 Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi

16:00 Bellona AGÜ Spor - Samsun Canik Belediye

16:30 Hatay BŞB. - Botaş

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

22:00 Kamerun - Gabon

22:00 Gine Bissau - Burkina Faso

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

13:00 Sarıyer Bld. - Fenerbahçe

EFELER LİGİ

15:30 İnegöl Bld. - Tokat Belediye Plevne

19:30 Beşiktaş - İstanbul BBSK

16:30 Arkas Spor - Ziraat Bankası

16:00 MSK Urfa - Afyon Bld. Yüntaş

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