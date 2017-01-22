22 Ocak DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği
13:30 Osmanlıspor - Antalyaspor
16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor
19:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
14.30 Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı'nın adının verildiği park ve spor kompleksi Ferahevler'de açılacak.
TFF 1. LİG
13:00 Bandırmaspor - Denizlispor
13:00 Ümraniyespor - Şanlıurfaspor
16:00 Sivasspor - Boluspor
18:30 Göztepe - Büyükşehir Gaziantepspor
SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ
16:00 Banvit - Yeşilgiresun Belediyespor
16:30 Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes
19:00 Best Balıkesir - Darüşşafaka Doğuş
19:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Galatasaray Odeabank
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
15:30 Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi
16:00 Bellona AGÜ Spor - Samsun Canik Belediye
16:30 Hatay BŞB. - Botaş
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
22:00 Kamerun - Gabon
22:00 Gine Bissau - Burkina Faso
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
13:00 Sarıyer Bld. - Fenerbahçe
EFELER LİGİ
15:30 İnegöl Bld. - Tokat Belediye Plevne
19:30 Beşiktaş - İstanbul BBSK
16:30 Arkas Spor - Ziraat Bankası
16:00 MSK Urfa - Afyon Bld. Yüntaş