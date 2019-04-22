22 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
19.00 Balıkesirspor Baltok - Kardemir Karabükspor
BASKETBOL
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
18.00 Botaş - Mersin BŞB
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Beşiktaş - Nilüfer Bld.
17.00 Türk Hava Yolları - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
- Efeler Ligi
18.00 Maliye Piyango - Tokat BLD. Plevne
TENİS
- TEB BNP Paribas İstanbul Cup başlıyor
BUZ HOKEYİ
17:30 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün organize ettiği, 23 Nisan Uluslararası İstanbul Buz Hokeyi Kupası'nın ödül töreni İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde yapılacak