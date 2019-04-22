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22 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG  20.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş GALATASARAY  - Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak SPOR TOTO 1'İNCİ...

22 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 
20.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş

GALATASARAY 
- Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG 
19.00 Balıkesirspor Baltok - Kardemir Karabükspor

BASKETBOL 
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
18.00 Botaş - Mersin BŞB 

VOLEYBOL 
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Beşiktaş - Nilüfer Bld.
17.00 Türk Hava Yolları - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
- Efeler Ligi
18.00 Maliye Piyango -  Tokat BLD. Plevne

TENİS 
- TEB BNP Paribas İstanbul Cup başlıyor 

BUZ HOKEYİ
17:30 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün organize ettiği, 23 Nisan Uluslararası İstanbul Buz Hokeyi Kupası'nın ödül töreni İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde yapılacak 

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