22 Mayıs Pazartesi Spor Gündemi

DÜNYA FENERBAHÇE'Yİ İZLEDİ

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyakos'u yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olmasının yankıları sürüyor. Yayın günü 217 ülkede 1.5 milyarı aşkın insan bu tarihi finali izledi.

KALAMIŞ UYUMADI

Fenerbahçe'nin şampiyon olmasıyla birlikte Kadıköy ve Kalamış'ta binlerce insan sokaklara fırladı ve sabahın ilk ışıklarına kadar şampiyonluk çoşkusunu kutladı.

AZİZ YILDIRIM, "BENİM YAPTIKLARIMI YAPSINLAR ÖNCE"

Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım, soyunma odasında Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan'ın kutlaması sırasında, "Benim için finali beceremiyor açıklaması yapıyorlardı. Buyrun size final" dedi ve, "Önce gelecekler benim yaptıklarımı yapıp amatör şubelere ilgiyi çoğaltsınlar" diye konuştu. Yıldırım, Doğuş Grubu ile Basketbolda yeni atılım peşinde olduklarını açıkladı.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE'DE MEDYA GÜNÜ

17.30- Şampiyon Fenerbahçe, bugün medya mensuplarının soruların yanıtlayacak ve bu tarihi başarıyı nasıl yakaladıklarını anlatacaklar.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON GİBİ

Başakşehir'in Trabzon'da iki puan bırakmasıyla birlikte Beşiktaş şampiyonluk coşkusu yaşamaya başladı. Siyah-Beyazlılar, Pazar günü küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u deplasmanda yendikleri taktirde İstanbul'a şampiyon olarak dönecekler.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-Beyazlılar Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

SÜPER LİG

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)

FUTBOL FEDERASYONU

11.00 TFF ile PG arasında sponsorluk sözleşmesi imzalanacak (Riva)

18.30 TFF Başkanı Yıldırım Demirören İle Emine Erdoğan, Riva Tesisleri'nde yeni projeye imza atıyor. Etkinliğe Yönetim kurulu ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de katılacak.

TÜRKİYE 3'ÜNCÜ LİGE TERFİ MAÇLARI

16.00 Silivri-Manisa Bş.Bld.

16.00 Erbaa-Çatalca

GALATASARAY

(takım izinli)