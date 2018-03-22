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22 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

(Özel) Darüşşafakalı Scottie Wilbekin, 'ya konuştu: -"Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, çünkü Türkiye'yi çok seviyorum" -"EuroCup'ta şampiyonluk artık gerçekçi bir hedef" -"NBA ile alakalı özel bir hedefim ya da hayalim...

22 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

(Özel) Darüşşafakalı Scottie Wilbekin, 'ya konuştu:
-"Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, çünkü Türkiye'yi çok seviyorum"
-"EuroCup'ta şampiyonluk artık gerçekçi bir hedef"
-"NBA ile alakalı özel bir hedefim ya da hayalim yok"
-"Blatt dünyadaki en iyi koçlardan biri"
-"Çalıştığım point-guardlardan çok fazla şeyler öğrendim"
-"Tek bir amacım var; geçen yıllardan daha iyi olmak"

A MİLLİ TAKIM
11.00 A Milli Futbol Takımı, Antalya'ya gidecek
19.00 A Milli Takim Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısı yapacak
19.30 Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını tamamlayacak

İRLANDA CUMHURİYETİ
17.30 Teknik direktör Martin O'Neill basın toplantısı düzenleyecek
18.00 İrlanda Cumhuriyeti Millli Takımı hazırlıklarını sonlandıracak

BEŞİKTAŞ
17.00 Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi çalışmalarına devam edecek

GALATASARAY
11.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek

PFDK ve Tahkim Kurulu Kararları açıklanacak

BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi-
21.00 Kızılyıldız - Fenerbahçe Doğuş
-Kadınlar Avrupa Kupası-
18.00 Hatay BŞB - Reyer Venezia
20.30 Galatasaray - Perfumerias Avenida

VOLEYBOL
-CEV Şampiyonlar Ligi-
22.00 Volero Zurich - VakıfBank

GÜREŞ
Gençler Türkiye Şampiyonası, Bursa ve Çorum'da başlayacak

KANO
09.00 Uluslararası Gloria Cup uzun mesafe durgunsu yarışları yapılacak

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