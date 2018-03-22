22 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

(Özel) Darüşşafakalı Scottie Wilbekin, 'ya konuştu:

-"Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, çünkü Türkiye'yi çok seviyorum"

-"EuroCup'ta şampiyonluk artık gerçekçi bir hedef"

-"NBA ile alakalı özel bir hedefim ya da hayalim yok"

-"Blatt dünyadaki en iyi koçlardan biri"

-"Çalıştığım point-guardlardan çok fazla şeyler öğrendim"

-"Tek bir amacım var; geçen yıllardan daha iyi olmak"

A MİLLİ TAKIM

11.00 A Milli Futbol Takımı, Antalya'ya gidecek

19.00 A Milli Takim Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısı yapacak

19.30 Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını tamamlayacak

İRLANDA CUMHURİYETİ

17.30 Teknik direktör Martin O'Neill basın toplantısı düzenleyecek

18.00 İrlanda Cumhuriyeti Millli Takımı hazırlıklarını sonlandıracak

BEŞİKTAŞ

17.00 Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi çalışmalarına devam edecek

GALATASARAY

11.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek

PFDK ve Tahkim Kurulu Kararları açıklanacak

BASKETBOL

-THY Avrupa Ligi-

21.00 Kızılyıldız - Fenerbahçe Doğuş

-Kadınlar Avrupa Kupası-

18.00 Hatay BŞB - Reyer Venezia

20.30 Galatasaray - Perfumerias Avenida

VOLEYBOL

-CEV Şampiyonlar Ligi-

22.00 Volero Zurich - VakıfBank

GÜREŞ

Gençler Türkiye Şampiyonası, Bursa ve Çorum'da başlayacak

KANO

09.00 Uluslararası Gloria Cup uzun mesafe durgunsu yarışları yapılacak