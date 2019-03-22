Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

22 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

2019 GÖNÜLLÜLÜK YILI LANSMANI 10.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde '2019 Gönüllülük Yılı Lansmanı' yapılacak (Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı) (ÖZEL) Çaykur Rizespor Başkanı Hasan...

22 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

2019 GÖNÜLLÜLÜK YILI LANSMANI
10.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde '2019 Gönüllülük Yılı Lansmanı' yapılacak (Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı)

(ÖZEL) Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un takımda kalıp kalmayacağına dair açıklamalar yaptı. Başkan Kartal yabancı sayısı konusunda fikrini ve Kulüpler Birliği'nde konuşulanları da açıkladı (Görüntülü)
"Okan hocaya şu anda bir teklif yok"
"İlk yarıdaki sıkıntılarımızdan kurtulduk" 
"Çoğu kulüp yabancı sayının eksilmesi taraftarı değil"

(ÖZEL) Amcasının hediye ettiği oyuncak yayla bahçede saman hedefe ok atarak okçuluğa ilgi duyan Demir Elmaağaçlı, 12 yıldır milli takımda kazandığı başarılarla Türkiye'yi gururlandırdı. (Görüntülü-Fotoğraflı)

(ÖZEL) Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Altyapıyı 2024'e hazırlıyoruz
"2 milyon ek kaynak sağladık"
"Bütün kampları tesisimizde yapıyoruz" 

EURO 2020 ELEMELERİ
20.00 Bulgaristan -  Karadağ
22.45 İngiltere - Çek Cumhuriyeti (Ondrej Celustka, Filip Novak, David Pavelka)
22.45 Portekiz - Ukrayna (Beto, Artem Kravets)
22.45 Lüksemburg - Litvanya
22.45 Moldova - Fransa (Alexandru Epureanu)
22.45 Andorra - İzlanda
22.45 Arnavutluk - Türkiye

FENERBAHÇE
- Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sürecek

BEŞİKTAŞ
- İzinli

BASKETBOL
-Euroleague-
21.00 Zalgiris Kaunas - Darüşşafaka Tekfen

VOLEYBOL
- AXA Sigorta KupaVoley
12.00 Galatasaray HDI Sigorta - Aydın B.Şehir Bld
15.00 VakıfBank - Beşiktaş
17.00 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld
19.00 Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları

TÜFAD
- Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), futbol dünyasına yeni yetenekler kazandırma hedefi ile bu yıl 6'ncısı yapılacak olan ve 48 takımdan 600 genç sporcunun katılacağı futbol şenliğini düzenleyecek. 
- TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, futbola yatkın çocukları göz önüne getirmek için bir uğraş verdiklerini belirterek, "Ülkenin içinde küçük bir parçayız" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328