22 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

2019 GÖNÜLLÜLÜK YILI LANSMANI

10.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde '2019 Gönüllülük Yılı Lansmanı' yapılacak (Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı)

(ÖZEL) Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un takımda kalıp kalmayacağına dair açıklamalar yaptı. Başkan Kartal yabancı sayısı konusunda fikrini ve Kulüpler Birliği'nde konuşulanları da açıkladı (Görüntülü)

"Okan hocaya şu anda bir teklif yok"

"İlk yarıdaki sıkıntılarımızdan kurtulduk"

"Çoğu kulüp yabancı sayının eksilmesi taraftarı değil"

(ÖZEL) Amcasının hediye ettiği oyuncak yayla bahçede saman hedefe ok atarak okçuluğa ilgi duyan Demir Elmaağaçlı, 12 yıldır milli takımda kazandığı başarılarla Türkiye'yi gururlandırdı. (Görüntülü-Fotoğraflı)

(ÖZEL) Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Altyapıyı 2024'e hazırlıyoruz

"2 milyon ek kaynak sağladık"

"Bütün kampları tesisimizde yapıyoruz"

EURO 2020 ELEMELERİ

20.00 Bulgaristan - Karadağ

22.45 İngiltere - Çek Cumhuriyeti (Ondrej Celustka, Filip Novak, David Pavelka)

22.45 Portekiz - Ukrayna (Beto, Artem Kravets)

22.45 Lüksemburg - Litvanya

22.45 Moldova - Fransa (Alexandru Epureanu)

22.45 Andorra - İzlanda

22.45 Arnavutluk - Türkiye

FENERBAHÇE

- Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sürecek

BEŞİKTAŞ

- İzinli

BASKETBOL

-Euroleague-

21.00 Zalgiris Kaunas - Darüşşafaka Tekfen

VOLEYBOL

- AXA Sigorta KupaVoley

12.00 Galatasaray HDI Sigorta - Aydın B.Şehir Bld

15.00 VakıfBank - Beşiktaş

17.00 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld

19.00 Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları

TÜFAD

- Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), futbol dünyasına yeni yetenekler kazandırma hedefi ile bu yıl 6'ncısı yapılacak olan ve 48 takımdan 600 genç sporcunun katılacağı futbol şenliğini düzenleyecek.

- TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, futbola yatkın çocukları göz önüne getirmek için bir uğraş verdiklerini belirterek, "Ülkenin içinde küçük bir parçayız" dedi.