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22 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

TRANSFER DÖNEMİ Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor (Özel) Anadolu Efesli oyuncular, şampiyonluğu 'ya değerlendirdi Sertaç Şanlı: Bu takımın içinde olduğum için çok mutluyum "İkinci ve üçüncü maçta Fenerbahçe'ye...

22 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

TRANSFER DÖNEMİ
Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor

(Özel) Anadolu Efesli oyuncular, şampiyonluğu 'ya değerlendirdi
Sertaç Şanlı: Bu takımın içinde olduğum için çok mutluyum
"İkinci ve üçüncü maçta Fenerbahçe'ye karşılık verebildik"
Buğrahan Tuncer: Çok mutluyuz, çok çalıştık
"Çok fazla oynayamadım, özür diliyorum"
Bryant Dunston: Harika bir maç ve harika bir sezon oldu

(Özel) Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: 2 kota ile olimpiyatlara gideceğiz

(Özel) Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Hedefimiz 40 kotayı geçmek

AFRİKA KUPASI
17.00 Fas - Namibya
20.00 Senegal - Tanzanya
23.00 Cezayir - Kenya

TENİS
Antalya Open başlıyor.

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