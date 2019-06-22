22 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

TRANSFER DÖNEMİ

Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor

(Özel) Anadolu Efesli oyuncular, şampiyonluğu 'ya değerlendirdi

Sertaç Şanlı: Bu takımın içinde olduğum için çok mutluyum

"İkinci ve üçüncü maçta Fenerbahçe'ye karşılık verebildik"

Buğrahan Tuncer: Çok mutluyuz, çok çalıştık

"Çok fazla oynayamadım, özür diliyorum"

Bryant Dunston: Harika bir maç ve harika bir sezon oldu

(Özel) Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: 2 kota ile olimpiyatlara gideceğiz

(Özel) Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Hedefimiz 40 kotayı geçmek

AFRİKA KUPASI

17.00 Fas - Namibya

20.00 Senegal - Tanzanya

23.00 Cezayir - Kenya

TENİS

Antalya Open başlıyor.