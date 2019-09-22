22 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) İsmail Erdem: Yenilen takımın yöneticilerinin hakemle uğraşmayı bir kenara itip kendi eksikliklerini tamamlaması daha doğru

"Federasyon olarak altyapıya yönelik UEFA ile birlikte çalıştığımız projemiz var"

"Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının kararı gelecek hafta açıklanabilir"

"Ezeli rekabetin, dostluk içerisinde oynamasını ve hak edenin kazanmasını ümit ediyoruz"

"Hakemlerimiz bundan sonra daha iyi olacak"

"Arnavutluk karşılaşması, kritik maç"

BEŞİKTAŞ

19.00 Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürdürecek.

TRABZONSPOR

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

14:30 Bordo mavililer, Sivas'a hareket edecek.

SÜPER LİG

14:00 Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep

16:30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor

19:00 BtcTürk Yeni Malatyaspor - Galatasaray

TFF 1. LİG

14:00 Giresunspor-Fatih Karagümrük

16:30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor

19:00 Akhisarspor-Hatayspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

13.00 Getafe - Mallorca (Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi)

13.30 Sassuolo - SPAL (Mert Müldür)

15.30 Emmen - Feyenoord (Ferhat Görgülü - Orkun Kökçü)

15.30 Hartberg - Wolfsberger (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi)

16.00 Crystal Palaca - Wolverhampton (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi)

16.00 Rennes - Lille (Metehan Güçlü - Yusuf Yazıcı - Zeki Çelik)

16.00 Bologna - Roma (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi) - (Cengiz Ünder sakat - Mert Çetin)

16.30 B.Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi) - (Kenan Karaman - Kaan Ayhan)

17.00 Young Boys - Basel (Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi)

19.00 CSKA Moskova - Krasnodar (Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi)

19.00 Club Brugge - Anderlecht (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi)

19.00 Trencin - Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi)

22.00 Sevilla - Real Madrid (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi)

22.00 Lyon - Paris Saint Germain (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi)

VOLEYBOL

2019 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu

- TSİ 18.00 Türkiye - İtalya (Karşılaşma Fransa'da)

HENTBOL

13.00 Beşiktaş Aygaz Beykoz Belediyesi GSK, Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek

ATLETİZM

Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, erkekler ve kadınlarda şampiyonluğu kazanarak çifte sevinç yaşadı.