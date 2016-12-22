22 Aralık Perşembe Spor Gündemi

"YILDIZLAR KARMASI" DAYANIŞMA MAÇI
20.00 Terör saldırıları karşısında futbol ailesi birlik beraberlik gösteriyor. Bu çerçevede Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, "Yıldızlar Karması" adı altında bir dayanışma maçı yapacak. (BJK Vodafone Arena)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
14.00 Aydınspor 1923 - Bursaspor
16.30 Kayserispor - Darıca Gençlerbirliği
18.30 Trabzonspor - Kızılcabölükspor
20.30 Menemen Belediyespor - Fenerbahçe
FENERBAHÇE
10.30 Sarı lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e gidecek.
11.30 Takımın İzmir'e varışı
Sarı-lacivertliler karşılaşmanın ardından gece İstanbul'a dönecek.
BEŞİKTAŞ
12.00 Gaziantepspor maçının hazırlıkları sürecek.
GALATASARAY
Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.
15.30 Dursun Özbek ile Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret edecek.
ANTALYASPOR
09.30 Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında konuşacak.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
-Euroleague-
20:00 Galatasaray Odeabank - Anadolu Efes.
BİLARDO
3 Bant ve Pool Türkiye Şampiyonası final etabı Edirne'de sürüyor.
VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
22:00 VfB Friedrichshafen - Arkas Spor
19:00 Belogorie Belgorod - Halkbank