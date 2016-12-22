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22 Aralık Perşembe Spor Gündemi

"YILDIZLAR KARMASI" DAYANIŞMA MAÇI 20.00 Terör saldırıları karşısında futbol ailesi birlik beraberlik gösteriyor. Bu çerçevede Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, "Yıldızlar...

22 Aralık Perşembe Spor Gündemi

"YILDIZLAR KARMASI" DAYANIŞMA MAÇI

20.00 Terör saldırıları karşısında futbol ailesi birlik beraberlik gösteriyor. Bu çerçevede Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, "Yıldızlar Karması" adı altında bir dayanışma maçı yapacak. (BJK Vodafone Arena)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

14.00 Aydınspor 1923 - Bursaspor

16.30 Kayserispor - Darıca Gençlerbirliği

18.30 Trabzonspor - Kızılcabölükspor

20.30 Menemen Belediyespor - Fenerbahçe

FENERBAHÇE

10.30 Sarı lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e gidecek.

11.30 Takımın İzmir'e varışı

Sarı-lacivertliler karşılaşmanın ardından gece İstanbul'a dönecek.

BEŞİKTAŞ

12.00 Gaziantepspor maçının hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

15.30 Dursun Özbek ile Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret edecek.

ANTALYASPOR

09.30 Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında konuşacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

-Euroleague-

20:00 Galatasaray Odeabank - Anadolu Efes.

BİLARDO

3 Bant ve Pool Türkiye Şampiyonası final etabı Edirne'de sürüyor.

VOLEYBOL

-Erkekler Şampiyonlar Ligi-

22:00 VfB Friedrichshafen - Arkas Spor

19:00 Belogorie Belgorod - Halkbank

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