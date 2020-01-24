21 yaşındaki başkan Enes Ege Aygün: Hedefim 'en genç şampiyon başkan' olmak

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da 21 yaşında kulüp başkanı seçilen Enes Ege Aygün, "Hedefimiz bu sene takımımızı şampiyon yapmak ve en genç şampiyon başkan olarak anılmak" dedi.

GMG Kastamonuspor Kulübü yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından eski başkan Erkan Özcan, aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine seçime tek aday olarak giren iş insanı Enes Ege Aygün, 21 yaşında Kastamonuspor'un yeni başkanı seçildi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 19 haftada topladığı 37 puan ile 3'üncü sırada yer alan GMG Kastamonuspor'un yeni başkanı Enes Ege Aygün, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Kulübün onursal başkanı ve iş insanı Cengiz Aygün'ün oğlu Enes Ege Aygün, dünyanın en genç kulüp başkanı olduğunu belirterek, büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi. Hayatında hiç unutamayacağı yeni bir sürecin başladığını vurgulayan Aygün, şöyle konuştu:

"Dünyanın en genç başkanı olma unvanını Kastamonuspor adı altında almak daha güzel, daha heyecan verici, daha gurur verici. Benden önce İngiltere'de Worthing FC'nin 22 yaşında başkanı vardı, ondan sonra ben bir ilk oldum. Hedefimiz bu sene takımımızı şampiyon yapmak ve en genç şampiyon başkan olarak anılmak. Hedefimiz Kastamonuspor'un mali konuda başarısını sağlamak, bu sezon boyunca tüm borçlarını eritmek ve sezon sonu takımı şampiyon yapmak. Bunun için de şehrimizin önde gelenlerinin, taraftarlarımızın bütün halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Mali ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Biz bir amaç uğruna çıktık yola, inşallah yolun sonu şampiyonluk olacak."

Başkan Enes Ege Aygün, çok güzel mesajlar aldığını belirterek, "Sosyal medyadan 'Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın' diyenler oluyor. Çok hoş, çok güzel, çok gurur verici şeyler bunlar. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



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