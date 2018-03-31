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21. Uluslararası Zafer Turnuvası'nda heyecan sürüyor

GEBZE(Kocaeli), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Spor Salonu'nda düzenlenen 21. Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası heyecanı 3. gün maçlarıyla devam etti. Avrupa Şampiyonası öncesinde ülkelerin, sporcularının son durumlarını...

21. Uluslararası Zafer Turnuvası'nda heyecan sürüyor

GEBZE(Kocaeli),

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Spor Salonu'nda düzenlenen 21. Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası heyecanı 3. gün maçlarıyla devam etti.
Avrupa Şampiyonası öncesinde ülkelerin, sporcularının son durumlarını görmeleri açısından büyük önem taşıyan turnuva, yarın oynanacak olan müsabakalarla sona erecek.
Bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
- Serbest 45 kg -
1- Ramazan Bagavudinov
2- Merel Bazarbayev
3- Vladimir Gienko
3- Yusuf Eryücel
- Serbest 80 kg -
1- Akhmedkhan Tembotov
2- Fuad Mayilov
3- Milan Andras Korcsog
3- Giorgi Nebubunishvili
- Serbest 92 kg -
1- Çağrıcan Bayram
2- Ömer Ağdaş
3- Murat Sezmiş
3- Murat Dzhagapirov
- Grekoromen 45 kg -
1- Edmond Nazaryan
2- Quzban Quzbanov
3- Janatan Jednel
3- Melih Cuma Akı
- Grekoromen 80 kg -
1- Furkan Hamza Bayraktar
2- Emir Can Aslan
3- Duran Tosun
3- Lütfi Furkan Şimşek
- Grekoromen 92 kg -
1- Osman Ayaydın
2- Glorgi Tsopurashvili
3- Velier Lacin
3- Artur Vegh
- Kadınlar 40 kg -
1- Elif Işkın
2- Maral Tangırbrrgeova
3- Zehra Nur Akgün
- Kadınlar 65 kg -
1- Nigar Mirzazada
2- Amina Roxana Capezan
3- Sevda Sarıgümü
3- Ayşegül Sever
- Kadınlar 69 kg -
1- Seher Nur Bulut
2- Derya Nur Karaduman
3- Betül Erol

FOTOĞRAFLI

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