21 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
21.00 Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak.
GALATASARAY
18:30 Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçını İspanyol takımı Valencia ile oynayacak.
Bu karşılaşmayla yurt dışı kampını tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere İstanbul'a dönecek.
BEŞİKTAŞ
Avusturya kampını tamamlayan Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.
HAZIRLIK MAÇLARI
17:00 Akhisarspor - Lokomotiv Moskova
17:00 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü
17:00 Kayserispor - Heerenveen
18:00 Afjet Afyonspor - Bursaspor
18.00 Çaykur Rizespor - NK Istra 1961
GÜREŞ
Vehbi Emre - Hamit Kaplan Güreş Turnuvası devam ediyor. (İstanbul Bağcılar Spor Salonu)
VOLEYBOL
-U17 Bayanlar Balkan Şampiyonası-
19:00 Türkiye - Makedonya