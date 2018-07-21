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21 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE 21.00 Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak. GALATASARAY 18:30 Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçını İspanyol takımı Valencia ile oynayacak. Bu...

21 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
21.00 Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak.

GALATASARAY
18:30 Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçını İspanyol takımı Valencia ile oynayacak.
Bu karşılaşmayla yurt dışı kampını tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere İstanbul'a dönecek.

BEŞİKTAŞ
Avusturya kampını tamamlayan Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

HAZIRLIK MAÇLARI
17:00 Akhisarspor - Lokomotiv Moskova
17:00 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü
17:00 Kayserispor - Heerenveen
18:00 Afjet Afyonspor - Bursaspor
18.00 Çaykur Rizespor - NK Istra 1961

GÜREŞ
Vehbi Emre - Hamit Kaplan Güreş Turnuvası devam ediyor. (İstanbul Bağcılar Spor Salonu)

VOLEYBOL
-U17 Bayanlar Balkan Şampiyonası-
19:00 Türkiye - Makedonya

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