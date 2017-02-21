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21 Şubat Salı DHA SPOR Gündemi

FUTBOLDA ŞİKE VE KUMPAS "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan dava, Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda dün başladı. Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk, iddianamenin okunmasına...

21 Şubat Salı DHA SPOR Gündemi

FUTBOLDA ŞİKE VE KUMPAS

"Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan dava, Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda dün başladı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk, iddianamenin okunmasına bugün devam edileceğini açıkladı.

FENERBAHÇE

16.30 teknik Direktör Advocaat ve 1 futbolcu basın toplantısına katılacak (Stad)

19.00 Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde son çalışmasını yapacak (ilk 15 dakikası basına açık)

KRASNODAR

12.30 Krasnodar İstanbul'a gelecek

17.30 Krasnodar'ın basın toplantısı gerçekleşecek (Stad)

18.00 Krasnodar son antrenmanını yapacak (ilk 15 dakikası basına açık)

BEŞİKTAŞ

17.30 Hapoel Beer-Sheva maçının hazırlıkları sürecek

GALATASARAY

11.30-17.00 Sarı-kırmızılılar Beşiktaş maçının hazırlıklarını yapacağı çift antrenmanla sürdürecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ

22.45 Leverkusen-Atletico Madrid

22.45 Manchester City-Monaco

BASKETBOL

14.00 Mersin'de 22-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası Final Grubu müsabakalarının basın toplantısı Atatürk Evi'nde gerçekleşecek

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