21 Şubat Salı DHA SPOR Gündemi

FUTBOLDA ŞİKE VE KUMPAS
"Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan dava, Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda dün başladı.
Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk, iddianamenin okunmasına bugün devam edileceğini açıkladı.
FENERBAHÇE
16.30 teknik Direktör Advocaat ve 1 futbolcu basın toplantısına katılacak (Stad)
19.00 Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde son çalışmasını yapacak (ilk 15 dakikası basına açık)
KRASNODAR
12.30 Krasnodar İstanbul'a gelecek
17.30 Krasnodar'ın basın toplantısı gerçekleşecek (Stad)
18.00 Krasnodar son antrenmanını yapacak (ilk 15 dakikası basına açık)
BEŞİKTAŞ
17.30 Hapoel Beer-Sheva maçının hazırlıkları sürecek
GALATASARAY
11.30-17.00 Sarı-kırmızılılar Beşiktaş maçının hazırlıklarını yapacağı çift antrenmanla sürdürecek
ŞAMPİYONLAR LİGİ
22.45 Leverkusen-Atletico Madrid
22.45 Manchester City-Monaco
BASKETBOL
14.00 Mersin'de 22-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası Final Grubu müsabakalarının basın toplantısı Atatürk Evi'nde gerçekleşecek