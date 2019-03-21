21 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
11.25 Milliler, Arnavutluk maçı için Tiran'a hareket edecek
20.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak
21.00 Milliler son hazırlıklarını gerçekleştirecek
KULÜPLER BİRLİĞİ
14.00 Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirilecek
BEŞİKTAŞ
11.00 Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek
FENERBAHÇE
- Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sürecek
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak
BASKETBOL
- Euroleague
20:00 CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
22:00 Buducnost Podgorica - Anadolu Efes