21 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) A Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden Göksenin Köksal: "2'de 2 yapacağız"

"Genç bir kadroyuz"

(ÖZEL) Akdeniz Olimpiyatları'na katılan Türkiye voleybol takımları iddialı

Murat Yenipazar: "Ülkenin bu durumunda ihtiyacımız olan şey madalya"

"Öncelikli olan bayrak"

Aslı Kalaç: "Diğer branşları dünyaya tanıtabilmek için güzel bir turnuva"

SPOR BAKANI BAK'IN İSTANBUL PROGRAMI

09.30 Bakan Osman Aşkın Bak, Bahçeşehir Üniversitesi espor merkezini ziyaret edip gençlerle sohbet edecek.

DÜNYA KUPASI

15:00 Danimarka - Avustralya

18:00 Fransa - Peru

21:00 Arjantin - Hırvatistan

GALATASARAY'IN LİSTESİNDE MILIK VAR

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon yer alacağı Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak adına kolları sıvadı. Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte Napoli'nin Polonyalı futbolcusu Arkadiusz Milik, transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

TÜFAD

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), İzmir şubesinde seminer düzenleyecek.