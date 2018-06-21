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21 Hazıran Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) A Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden Göksenin Köksal: "2'de 2 yapacağız" "Genç bir kadroyuz" (ÖZEL) Akdeniz Olimpiyatları'na katılan Türkiye voleybol takımları iddialı Murat Yenipazar: "Ülkenin bu durumunda...

21 Hazıran Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) A Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden Göksenin Köksal: "2'de 2 yapacağız"
"Genç bir kadroyuz"

(ÖZEL) Akdeniz Olimpiyatları'na katılan Türkiye voleybol takımları iddialı
Murat Yenipazar: "Ülkenin bu durumunda ihtiyacımız olan şey madalya"
"Öncelikli olan bayrak"
Aslı Kalaç: "Diğer branşları dünyaya tanıtabilmek için güzel bir turnuva"

SPOR BAKANI BAK'IN İSTANBUL PROGRAMI
09.30 Bakan Osman Aşkın Bak, Bahçeşehir Üniversitesi espor merkezini ziyaret edip üniversite gençliği ile sohbet edecek 

DÜNYA KUPASI
15:00 Danimarka - Avustralya  
18:00 Fransa - Peru  
21:00 Arjantin - Hırvatistan  

GALATASARAY'IN LİSTESİNDE MILIK VAR
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon yer alacağı Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak adına kolları sıvadı. Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte Napoli'nin Polonyalı futbolcusu Arkadiusz Milik, transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

TÜFAD
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), İzmir şubesinde seminer düzenleyecek. 

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