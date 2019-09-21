21 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi
GALATASARAY 11.00 BtcTürk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak. 16.00 Sarı-kırmızılılar Malatya'ya hareket ederek, pazar akşamı oynanacak maç için bu kentte kampa girecek. 17:30 Kafilenin, Malatya'da karşılanışı BEŞİKTAŞ 18.00...
GALATASARAY
11.00 BtcTürk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.00 Sarı-kırmızılılar Malatya'ya hareket ederek, pazar akşamı oynanacak maç için bu kentte kampa girecek.
17:30 Kafilenin, Malatya'da karşılanışı
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.
SÜPER LİG
15:00 Kasımpaşa - Antalyaspor
17:30 Kayserispor - Denizlispor
20:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
TFF 1. LİG
14:00 Ümraniyespor - Boluspor
16:30 Altay - Keçiörengücü
16:30 Osmanlıspor - Altınordu
19:00 Adana Demirspor - Bursaspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
14.00 Villarreal - Valladolid (Enes Ünal)
14.30 Leicester City - Tottenham (Çağlar Söyüncü)
16.30 Bayern Münih - Köln (Salih Özcan)
17.00 Everton - Sheffield United (Cenk Tosun)
19.00 Juventus - Hellas Verona (Merih Demiral)
19.30 Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk (Halil Dervişoğlu)
19.30 Atletico Madrid - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
19.30 Werder Bremen - RB Leipzig (Ömer Toprak - Nuri Şahin)
21.30 Westerlo - Union Saint-Gilloise (Berke Özer)
21.45 Milan - İnter (Hakan Çalhanoğlu)
22.00 Granada - Barcelona (İsmail Köybaşı)
GÜREŞ
- Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da milli güreşçi Taha Akgül, bugün akşam finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Başakşehir
|4
|4
|16. Kayserispor
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Balıkesirspor
|5
|7
|9. Erzurum BB
|5
|7
|10. Adana Demirspor
|4
|6
|11. İstanbulspor
|5
|6
|12. Adanaspor
|5
|5
|13. Altınordu
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Bournemouth
|6
|10
|4. Tottenham
|5
|8
|5. M. United
|5
|8
|6. Leicester City
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. Arsenal
|5
|8
|9. West Ham
|5
|8
|10. Everton
|5
|7
|11. Southampton
|6
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Osasuna
|5
|7
|9. Levante
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Real Betis
|5
|5
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0