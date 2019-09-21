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21 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

GALATASARAY 11.00 BtcTürk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak. 16.00 Sarı-kırmızılılar Malatya'ya hareket ederek, pazar akşamı oynanacak maç için bu kentte kampa girecek. 17:30 Kafilenin, Malatya'da karşılanışı BEŞİKTAŞ 18.00...

SPOR 21.09.2019, 09:28
21 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
11.00 BtcTürk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.00 Sarı-kırmızılılar Malatya'ya hareket ederek, pazar akşamı oynanacak maç için bu kentte kampa girecek.
17:30 Kafilenin, Malatya'da karşılanışı

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

SÜPER LİG
15:00 Kasımpaşa - Antalyaspor
17:30 Kayserispor - Denizlispor
20:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

TFF 1. LİG
14:00 Ümraniyespor - Boluspor
16:30 Altay - Keçiörengücü
16:30 Osmanlıspor - Altınordu
19:00 Adana Demirspor - Bursaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL
14.00 Villarreal - Valladolid (Enes Ünal)
14.30 Leicester City - Tottenham (Çağlar Söyüncü)
16.30 Bayern Münih - Köln (Salih Özcan)
17.00 Everton - Sheffield United (Cenk Tosun)
19.00 Juventus - Hellas Verona (Merih Demiral)
19.30 Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk (Halil Dervişoğlu)
19.30 Atletico Madrid - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
19.30 Werder Bremen - RB Leipzig (Ömer Toprak - Nuri Şahin)
21.30 Westerlo - Union Saint-Gilloise  (Berke Özer)
21.45 Milan - İnter (Hakan Çalhanoğlu)
22.00 Granada - Barcelona (İsmail Köybaşı)

GÜREŞ
- Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da milli güreşçi Taha Akgül, bugün akşam finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.

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Yatsı 20:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Başakşehir 4 4
16. Kayserispor 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Adana Demirspor 4 6
11. İstanbulspor 5 6
12. Adanaspor 5 5
13. Altınordu 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Bournemouth 6 10
4. Tottenham 5 8
5. M. United 5 8
6. Leicester City 5 8
7. Chelsea 5 8
8. Arsenal 5 8
9. West Ham 5 8
10. Everton 5 7
11. Southampton 6 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
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1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Osasuna 5 7
9. Levante 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Real Betis 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
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17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
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