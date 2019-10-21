21 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi
-Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı Ahmet Nur Çebi oldu! -Çebi'nin yönetiminde yer alan Erdal Torunoğulları, Mesut Urgancılar ve Emre Kocadağ 'ya konuştu. (ÖZEL) Erdal Torunoğulları: Güzel şeyler yapmak zorundayız "İçeriyi görmemiz...
-Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı Ahmet Nur Çebi oldu!
-Çebi'nin yönetiminde yer alan Erdal Torunoğulları, Mesut Urgancılar ve Emre Kocadağ 'ya konuştu.
(ÖZEL) Erdal Torunoğulları: Güzel şeyler yapmak zorundayız
"İçeriyi görmemiz gerekiyor"
"Bundan sonra bir devrim olacaktır"
(ÖZEL) Mesut Urgancılar: Yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz
"Zor dönemlere alışkınız"
"Üstünkaya – Seba yarışından bu yana ilk defa Beşiktaş'ta iktidar kaybetti diyebiliriz"
(ÖZEL) Emre Kocadağ: Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız
"Bunları bilerek bu yükün altına girdik"
"Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar olmaz"
SÜPER LİG
20.00 İttifak Holding Konyaspor - BTC Turk Yeni Malatyaspor
GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇINA DOĞRU
14.00 İspanyol ekip, İstanbul'a gelecek.
18.15 Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.
19.00 Konuk takım son çalışmasını yapacak.
20.30 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
21.00 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
17.00 Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını statta alacak.
- Takım izinli
TRABZONSPOR
- Takım izinli
TFF 1'İNCİ LİG
19:00 Fatih Karagümrük - Osmanlıspor
ING BASKETBOL SÜPER LİGİ
20.00 Anadolu Efes - Arel Üniversitesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:41
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Galatasaray
|8
|13
|6. Sivasspor
|8
|12
|7. Konyaspor
|7
|12
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Altay
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Osmanlıspor
|7
|7
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2