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2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nin logosu belli oldu

UEFA, 2020 yılında İstanbul'da düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi finalinin logosunu açıkladı. Logoda İstanbul'a dair yerel unsurların olması dikkat çekti. Sanatçı ve illüstratör Tolga Tarhan tarafından tasarlanan görsel, günbatımında...

SPOR 29.08.2019, 11:18
2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nin logosu belli oldu
UEFA, 2020 yılında İstanbul'da düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi finalinin logosunu açıkladı. Logoda İstanbul'a dair yerel unsurların olması dikkat çekti.
Sanatçı ve illüstratör Tolga Tarhan tarafından tasarlanan görsel, günbatımında kentin soyut bir tasvirine dayanıyor. Gökyüzünün zengin renklerinden ve şehrin canlı ışıklarından ilham alınan görselde Galata Kulesi, Boğaziçi Köprüsü ve Su Kemeri gibi tarihsel yapılara yer verildi.
UEFA, logonun bugün gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminden önce resmi olarak tanıtılacağını ifade etti.

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