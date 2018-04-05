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2019 Dünya Para-Tekvando Şampiyonası Türkiye'de yapılacak

İSTANBUL / Türkiye, 2019 Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'na evsahipliği yapmaya hak kazandı.  Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu Toplantısı, Tunus'un Hammamet şehrinde düzenlendi. WT Başkanı Dr. Chungwon Choue'nin başkanlığındaki...

2019 Dünya Para-Tekvando Şampiyonası Türkiye'de yapılacak

İSTANBUL /

Türkiye, 2019 Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'na evsahipliği yapmaya hak kazandı. 
Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu Toplantısı, Tunus'un Hammamet şehrinde düzenlendi. WT Başkanı Dr. Chungwon Choue'nin başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısına Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin ile Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya katıldı. Toplantıda alınan kararla 2019 Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Şampiyonanın 2019 yılı Şubat ayında İstanbul'da düzenlenmesi planlanıyor. 
"2020 ÖNCESİNDE EN ÖNEMLİ ORGANİZASYON"
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde en önemli organizasyona evsahipliği yapma hakkını kazandık. Bu şampiyona 2020 yolunda büyük önem arz ediyor. Biz de evsahibi avantajını kullanarak 2020 yolunda şansımızı arttırmayı planlıyoruz. Engelli sporcularımız, bugüne kadar elde ettikleri sonuçlarla yüz akımız oldular. İlk kez Tokyo'da yer alacak para-taekwondo branşında en iyi sonuçları almak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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