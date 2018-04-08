TÜRKİYE Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın, Antalya'da 10 bin kişilik spor salonunda yapılacağını müjdeledi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, Antalya'da devam ediyor. Kundu bölgesindeki bir otelde düzenlenen organizasyona, 29 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcu katılıyor. Şampiyonada bugün final müsabakaları oynanıyor.

Turnuva, Antalya'da yaklaşık üç ay önce yapılan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede üç gün sonra hayatını kaybeden Alperen Atabay'ın (18) anısına gerçekleştiriliyor.

Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, turnuvaya katılımın yüksek olduğunu söyledi. 8 tatami, 4 ring olmak üzere 12 müsabaka alanında maçların oynandığını hatırlatan Kayıcı, "Bu da Türk kick boksunun ilerlediğini gösteriyor. Bu organizasyonu bundan sonra da Antalya'da yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın her yerinde kick boks şampiyonaları yapılıyor. Ancak burada yaptığımız (A) serisi turnuva dünyanın en büyük ilk 8'i arasına girmeyi başardı" dedi.

Turnuvanın Türk sporcular için de ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Başkan Kayıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Burada mücadele eden 700'ün üzerindeki sporcumuz yabancılarla maç tecrübesi kazanırken, dünya ve Avrupa şampiyonasına katılacak Türk Milli Takımımızın da puan topladığı bir organizasyon. Biz dünya şampiyonalarında bazı branşlarda takım halinde üçüncü, bazılarında da beşinciyiz. Bunun yanı sıra hedefimiz daha üstlere çıkmak. Burada Antalya ve Türkiye'ye bir müjde de vermek istiyorum. 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da 10 bin kişilik spor salonunda yapılacak. İnşallah gelecek yıl çok başarılı olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karşılaşmalardan görüntü

-Salim Kayıcı'nın açıklamaları

-Kadınlar müsabakasından görüntü

-Hocaların taktik verirken görüntüsü

-Detaylar

Haber: Süleyman EKİN - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,() (FOTOĞRAFLI)