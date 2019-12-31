2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi
İSTANBUL,() - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşullarını değerlendirip 2 Eylül 2019 tarihinde ilan ettiği limitleri ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan...
İSTANBUL,() -
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşullarını değerlendirip 2 Eylül 2019 tarihinde ilan ettiği limitleri ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize ettiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:
1.Galatasaray: 451.659.184-TL
2.Medipol Başakşehir: 179.821.014-TL
3.Beşiktaş: 275.335.170-TL
4.Trabzonspor: 126.552.658-TL
5.BtcTurk Yeni Malatyaspor: 97.575.509-TL
6.Fenerbahçe: 224.731.066-TL
7.Antalyaspor: 59.355.091-TL
8.İttifak Holding Konyaspor: 83.192.355-TL
9.Aytemiz Alanyaspor: 100.032.618-TL
10.İstikbal Mobilya Kayserispor: 69.092.764-TL
11.Çaykur Rizespor: 121.001.299-TL
12.Demir Grup Sivasspor: 82.439.445-TL
13.MKE Ankaragücü: 83.167.107-TL
14.Kasımpaşa: 90.647.027-TL
15.Göztepe: 88.726.737-TL
16.Gaziantep Futbol Kulübü: 96.545.656-TL
17.Gençlerbirliği: 84.125.951-TL
18.Yukatel Denizlispor: 78.184.551-TL
2019-2020 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranları (2019-2020 sezonu için % 30) profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından yukarıda açıklanmış olan takım harcama limitlerine dahil edilir. İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Süper Lig kulüpleri, Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/İ Maddesi hükümlerine göre tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurula sunmak ile yükümlüdür. Kulüplerin futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitlerini aşıp aşmadığına Kurul tarafından karar verilecektir.
*Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."
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|2. Başakşehir
|17
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|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
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|17
|13
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|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
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|32
|5. Real Sociedad
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|31
|6. Getafe
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|30
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|28
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|18
|28
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|18
|26
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|25
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|18
|24
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|23
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|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
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|10