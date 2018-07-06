2018 Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa!

Uruguay - Fransa: 0-2
NOVGOROD, ()
STAT: Nizhny Novgorod
HAKEMLER: Nestor Pitana, Hernan Mediana, Pablo Juan Bellatti
URUGUAY: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Nandez (Dk. 73 Urretavizcaya), Torreira, Bentancur (DK. 59 Rodriguez), Vecino, Laxalt, Suarez, Stuani (Dk. 59 Gomez)
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Tolisso (Dk. 79 N'zonzi), Mbappe (Dk. 87 Dembele), Griezmann (Dk. 90+3 Fekir), Giroud
GOLLER: Dk. 40 Varane, Dk. 61 Griezmann
SARI KARTLAR: Bentancur, Rodriguez (Uruguay), Hernandez, Mbappe (Fransa)
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa, Uruguay'ı 0-2 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Bu sonuçla Uruguay çeyrek finalde turnuvaya veda ederken, Fransa'nın yarı finaldeki rakibi Brezilya-Belçika maçının galibi olacak.
40'ıncı dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Antoine Griezmann'ın ortasında iyi yükselen Raphael Varane kafa vuruşunu gole çevirdi: 0-1
61'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tolisso, pasını sol çaprazdaki Griezmann'a gönderdi. Griezmann'ın sert bir vuruşunda Muslera'nın ellerinden seken top ağlarla buluştu: 0-2