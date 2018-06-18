2018 Dünya Kupası'nda H Grubu başlıyor

Japonya'da tanıdık isim 'Nagatomo'

Kolombiya başarı istiyor

Senegal'de tanıdık yüzler

Galatasaray'ın vazgeçilmezi

Senegal'in Süper Starı Mane

Polonya, Lewandowski'ye güveniyor

İSTANBUL, ()

FIFA 2018 Dünya Kupası H Grubu yarın 2 mücadele ile star alacak. Grubun ilk maçında Kolombiya, Japonya ile saat 15:00'te mücadele edecekken, Polonya-Senegal karşılaşması ise saat 18:00'de başlayacak.

Daha önce turnuvaya 5 kez katılan Japonya, Dünya Kupası tarihindeki en önemli başarısını ilk olarak Güney Kore ile birlikte ev sahipliğini üstlendiği 2002 senesinde yaşadı. O sene H Grubu'nda yer alan Japonya, topladığı 7 puan ile grubu lider olarak tamamlamış, son 16 turunda ise Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. 2010 yılında da gruplardan çıkmayı başaran Japonya, yine 2'nci turda Paraguay'a penaltı atışları sonrası mağlup olarak turnuvayı tamamlamıştı. Japonya, 2014 Dünya Kupası'nda ise C Grubu'nu son sırada tamamlayarak turnuvayı kapatmıştı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise Asya ekibi, geçtiğimiz sezon Milan'da aradığını bulamayarak Meksika'nın Pachuca ekibine transfer olan yıldız oyuncusu Keisuke Honda ile başarı arayacak. Honda, Japonya Milli Takımı'nda en çok forma giyen 10'uncu futbolcusu olma özelliğinin yanı sıra attığı 31 golle de en skorer isimler arasında yer alıyor. Öte yandan Asya ekibinde, Galatasaray'dan tanıdık bir isim de var. Sarı-kırmızılıların geçen sezon Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'yu da kadrosunda bulunduran Japonya'nın, 31 yaşındaki tecrübeli isimden de ilk 11'de yararlanması bekleniyor.

KOLOMBİYA BAŞARI İSTİYOR

Japonya ile yarın TSİ 15.00'te yapacağı karşılaşmayla 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak olan Kolombiya, kadrosunda bulundurduğu birbirinden önemli yıldızlarıyla birlikte turnuvada başarılı olmak istiyor. Son Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalarak vatandaşlarına büyük bir heyecan yaşatan Güney Amerika ekibi, David Ospina, James Rodriguez ve Radamel Falcao gibi yıldız isimlerle ilk olarak gruptan çıkmaya çalışacak. Toplamda 5 kez Dünya Kupası'na katılma şansı elde etmiş olan Kolombiya, teknik direktör Jose Pekerman'ın önderliğinde başarılı sonuçlara ulaşmak isterken takımın en büyük kozu ise Bayern Munih forması giyen James Rodriguez. 26 yaşındaki oyuncu, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nı attığı 6 golle gol kralı olarak tamamlamıştı.

SENEGAL'DE TANIDIK YÜZLER

Dünya Kupası'na Polonya ile yapacağı maçla merhaba diyecek olan Senegal'in kadrosunda Türkiye'den iki isim bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor'un defans oyuncusu Lamine Gassama ile Bursaspor'un golcü forveti Moussa Sow, Senegal ile Rusya'da yer alacak. Gassama, Alanyaspor formasıyla 31 maçta forma giyerken, devre arasında Al-Ahli'den Bursaspor'a transfer olan Sow ise çıktığı 11 maçta 4 gole imza attı.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ TANIDIK BİR İSİM

Senegal'de takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi de geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou N'diaye.

Sezon başında Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olan N'Diaye sarı-kırmızılı formayla ligin ilk yarısında 17 maça çıkarken, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Sezonun 2'nci devresinde Stoke City forması giyen N'Diaye, forma giydiği 13 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

SENEGAL'İN SÜPER STARI

Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımında gösterdiği performans ile 2014-15 sezonunda İngiltere'nin Southampton takımına transfer olan Mane burada gösterdiği performans ile yükselişini devam ettirdi. Mane, geçirdiği 2 başarılı sezonun ardından 2016-17 sezonunda Liverpool'un yolunu tuttu. Bu sezon Liverpool formasıyla 44 maçta forma giyen Mane; 20 gol atıp, 9 asist yapma başarısı gösterdi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu gösterdiği başarılı performansla Senegal Milli takımının da vazgeçilmez isimleri arasında yerini aldı.

TARİHİNDE İKİNCİ KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3'üncü Tur'unu mağlup olmadan tamamlayarak Rusya'ya gelen Senegal Milli Takımı tarihinde ikinci Dünya Kupasına katıldı. 2002 yılında boy gösterdiği ilk Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa'yı geçerek grubu 2'nci sırada tamamlayan Senegal, son 16 Tur'unda ise İsveç'i turnuvanın dışına itmeyi başarmıştı. Çeyrek finalde Türkiye ile karşılaşan Senegal, uzatma dakikalarında İlhan Mansız'ın golüne engel olamayıp turnuvaya veda etmişti. Senegal'i daha önce takım kaptanlığını da yapmış olan Aliou Cisse çalıştırıyor.

POLONYA, LEWANDOWSKİ'YE GÜVENİYOR

Polonya için futbol resmi olarak 1919 yılında başlamış olsa da gerçek anlamda Almanya ile girilen savaşın sona ermesiyle 1946'da başladı. İlk şampiyonluğunu 1972 Münih Olimpiyatları'nda kazanan Polonya, 1974 FIFA Dünya Kupası ile 1982 FIFA Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamladı.

Teknik direktör Nawalka Adam önderliğinde yeni bir oluşum içine giren Polonya, 2018 Dünya Kupası eleme maçlarında Danimarka müsabakası hariç, her maçta en az 2 gol atma başarısını gösterdi. Eleme maçlarında 28 gol kaydeden Polonya, kendi filelerinde ise 16 gol gördü.

2018 Dünya Kupası'nda yarın ilk maçına çıkacak olan Polonya Milli Takımı, Senegal'e karşı mücadele verecek. Polonya Milli Takımı'nda en etkili isim ise bu sene 7'nci kez Yılın En İyi Futbolcusu seçilen Lewandowski. Uluslararası maçlarda 55 golü bulunan ve bu sezon Bayern Münih Kulübü'nde oynadığı 49 maçta 41 gol atan 29 yaşındaki Lewandowski, hava toplarındaki hakimiyeti ve tekniği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.