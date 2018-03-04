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2018 CEV Avrupa Kar Voleybolu Turu Uludağ Etabı sona erdi

BURSA, () 2018 CEV Avrupa Kar Voleybolu Turu'nda Uludağ Etabı'nda bugün oynanan maçlarından ardından tamamlandı. Kadınlarda Aleyna Vence-Buğra Eryıldız, erkeklerde ise Dainov Ruslan-Myskiv Tasar çifti şampiyonluğa ulaştı. 2018 CEV Avrupa...

2018 CEV Avrupa Kar Voleybolu Turu Uludağ Etabı sona erdi

BURSA, ()

2018 CEV Avrupa Kar Voleybolu Turu'nda Uludağ Etabı'nda bugün oynanan maçlarından ardından tamamlandı. Kadınlarda Aleyna Vence-Buğra Eryıldız, erkeklerde ise Dainov Ruslan-Myskiv Tasar çifti şampiyonluğa ulaştı.
2018 CEV Avrupa Kar Voleybolu Turu Uludağ Etabı'nda bugün oynanan final maçlarından sona erdi. Bayanlar kategorisinde final maçında; millilerimiz Aleyna Vence/Buğra Eryıldız ikilisi ile Slovakya’dan Poszmikova/Jurenkova ikilisi karşı karşıya geldi. 1 numaralı kortta oynanan müsabakada rakibini 11-6, 11-6 ve 11-4‘lük setlerle 3-0 mağlup eden Aleyna Vence/Buğra Eryıldızikilisi, 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Uludağ Etabı’nı şampiyon olarak tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler kategorisinde final maçında ise; Rusya’dan Daianov/Myskiv ikilisi ile vatandaşları Bykanov/Hudyakov ikilisi ile karşı karşıya geldi. 1 numaralı kortta oynanan müsabakada rakibini 11-9, 9-11, 11-7, 7-11 ve 11-9‘luk setlerle 3-2 mağlup eden Daianov/Myskiv ikilisi turnuvayı şampiyon olarak noktaladı ve altın madalyanın sahibi oldu.
MİLLİLERİMİZDEN ALTIN MADALYA
Ardından sporcular yapılan törenle, madalya ve ödüllerine kavuştu. Bayanlar kategorisinin şampiyonları Aleyna Vence - Buğra Eryıldız ikilisine madalyalarını; Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, kupalarını; TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Poszmikova Silvia – Jurenkova Romana ikilisi madalyalarını Teleferik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Cumbul, kupalarını CEV Teknik Temsilcisi Pier Paulo Murgioni‘den aldılar. Turnuvanın üçüncüsü olan Liudmila Dayanova – Dabizha Ksenia ikilisine ise madalyalarını; Teleferik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Cumbul, kupalarını TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener verdi.
ERKEKLERDE ŞAMPİYON RUSLAN-TARAS ÇİFTİ
Erkekler kategorisinin şampiyonları Dainov Ruslan – Myskiv Taras ikilisine ise madalyalarını; Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, kupalarını; TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Bykanov Ruslan – Hudyakov Maksim ikilisi madalyalarını Teleferik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Cumbul, kupalarını CEV Teknik Temsilcisi Pier Paulo Murgioni verdi. Turnuvanın üçüncüsü olan Bogatov / Rakusov ikilisine ise madalyalarını Teleferik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Cumbul, kupalarını; TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener verdi.

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