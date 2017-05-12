2018 AIPS Kongresi Antalya'da yapılacak

Dünya Spor Yazarları Birliği'nin (AIPS) gelecek seneki kongresi Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen 80. AIPS Kongresi'nde, 2018'deki kongrenin Antalya'da düzenlenmesinin kararlaştırıldığı açıkladı.

AIPS Başkanı Gianni Merlo ile TSYD Başkanı Oğuz Tongsir arasında imzalanan protokolün ardından AIPS'in tarihi bayrağının Türk heyetine teslim edildiği bildirildi.

Bu arada, kongrede Esat Yılmaer'in AIPS 1. Başkan Yardımcılığı, Murat Ağca'nın ise AIPS Avrupa saymanlığı görevine yeniden seçildikleri belirtildi.

Her iki gazetecinin de 2021'e kadar Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edeceği ifade edildi.

İSTANBUL /

