2018-2019 Sezonu Temsilciler Semineri başladı

Hüsnü Güreli: "Talimatları uygulamaktan çekinmeyin, biz sizlerin her zaman yanınızdayız"

"Futbolun güzelliklerinin konuşulması 2024 adaylığımız için çok önemli"

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri Semineri, bugün TFF'nin Riva'da yer alan idari merkezindeki Orhan Saka Salonu'nda başladı.

Seminerin açılış törenine TFF Başkanvekilleri Hüsnü Güreli ve Ali Dürüst, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı ile UEFA Müsabaka Organizasyonlar Sorumlusu Alexander Higgins ile Temsilciler Kurulu üyeleri katıldı.

GÜRELİ: "TALİMATLARI UYGULAMAKTAN ÇEKİNMEYİN, BİZ SİZLERİN HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Mali İşler, Hukuk, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play'den Sorumlu Başkan Vekili Hüsnü Güreli, temsilcilere hitaben açılış konuşması yaparken, yeni sezon öncesi uyarılarda bulundu.

Güreli, Video Yardımcı Hakem ile ilgili bilgi verirken, şu ifadeleri kullandı: "Talimatları uygulamaktan çekinmeyin, biz sizlerin her zaman yanınızdayız. Biliyorsunuz bu sene Video Yardımcı Hakem Sistemi uygulanacak. Bu bizim öncelikli konularımızdan birisi ve tanıtımı da Sayın Bakanımızın katılımı ile yapıldı. Çok güzel bir toplantı oldu. Yönetimimiz adına bu işi üstlenen İcra Kurulu Üyemiz Cengiz Zülfikaroğlu kardeşime de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten dünyanın en iyi teknolojisini, en iyi odasını, en iyi organizasyonunu yapmışlar. Merkezi sistemin konuşlanmasını sağlayan firma ile de çok iyi çalışma yaptık. Kadir Kardaş Bey de çok emek verdi. Burada temel mantığı biliyorsunuz. Gol olmasına izin veriliyor, orada siyah beyaz bir durum görürse, VAR uyarıyor. İnceliyorlar, sonra hakeme bildiriyorlar. Hakem de bir işaret yapıp stadyumda kurulu olan monitöre gidiyor. Bu monitör bizim namusumuz olacak. Bu önemli bir konu. Tribünlerde çok heyecanlı seyirciler olabilir. Bu nedenle orada hiç kimsenin olmaması lazım, bu konuda hiçbir taviz vermeden çok dikkatli olmanızı istiyoruz. Çünkü buna, önleyici tedbirlere ihtiyacımız var.

Yedek kulübelerimizin güvenliği de çok önem arz ediyor. Geçen sezon kupa maçında istemediğimiz olaylar oldu. Yedek kulübesinde teknik kadro ve yedek futbolcular çok heyecanlılar. Tabi tribünler yakın ve yaşanan hadiseler, tahrikler olabiliyor. Bu da bizim hassasiyetimiz ve siz temsilcilerimizin çok dikkatli izlemeleri lazım."

"FUTBOLUN GÜZELLİKLERİNİN KONUŞULMASI 2024 ADAYLIĞIMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Küfür ve şiddetin önlenmesi ile ilgili büyük ilerleme kaydettiklerini söyleyen Güreli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Küfür ve şiddetin önlenmesi konusunda çok önemli gelişmeler kaydettik. Kulüplerimizin tedbir almalarını sağlıyoruz. Yine önümüzdeki aylarda 6222 sayılı yasada yeni düzenlemeler gelecek. Yüz eşleşmesi çok önemli bir teknoloji ve bazı kulüplerimiz bu sistemi istiyor. Manuel olmayan tamamen teknolojiye dayalı uygulama ile ilgili düzenlemeler önümüzdeki dönemde gelebilir.

Sizlerin yaptığı değerli çalışmalar, ülkemizin Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğini alması için çok önemli. Eylül ayında UEFA kararı verecek. Dolayısıyla bu süreçte futbolumuzun güzelliklerinin konuşulması, 2024 adaylığımızı çok önemli şekilde destekleyecek. Bu bilinçle hareket edeceğinize inanıyorum."

TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli, konuşmasının ardından seminerde sunum yapan UEFA Müsabaka Organizasyonlar Sorumlusu Alexander Higgins'e A Milli Takım forması hediye etti.

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