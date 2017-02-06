2017 Türkiye Golf Turu 1'inci ayağı sona erdi

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen 2017 Türkiye Golf Turu 1'inci ayağı tamamlandı. Erkelerde Kemer Golf Kulübü'nden Leon Açıkalın, kadınlarda Klassis Golf Kulübü'nden Tuğçe Erden şampiyon oldu.Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Club'te düzenlenen 2017 Türkiye Golf Turu 1'inci ayağında; Klassis Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Belek Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden 12'si kadın 30 sporcu mücadele etti. Sporcuların 3 gün boyunca toplam 54 çukurda mücadele ettiği yarışının erkekler kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Leon Açıkalın toplamda 213 gross skorla birinci, takım arkadaşı Jae Woo Shim 227 gross skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Akademisi'nden Berk Çelik 227 gross skorla üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde Klassis Golf Kulübü'nden Tuğçe Erden 233 gross skorla birinci olurken, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Begüm Yılmaz 234 gross skorla ikinciliği, Kemer Golf Kulübü'nden Serra Evrengil 241 gross skorla üçüncülüğü elde etti.Turnuvada 6'ncı ayak sonundaki sıralamada ilk 2 sırayı alacak erkekler Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, ilk 2 sırayı elde eden kadın oyuncular ise Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.Turnuvanın 2'nci ayağı 17-19 Şubat tarihlerinde Belek Titanic Golf Club'de, 3'üncü ayağı ise 3-5 Mart'ta Belek Kaya Palazzo Golf Club'de oynanacak.

FOTOĞRAFLI



