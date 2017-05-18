2017 Samsun Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları maçları 19 Mayıs Stadyumu'nda

SAMSUNSPOR, 19 Mayıs Stadyumu'ndaki son maçını hafta sonunda Bandırmaspor ile oynayacak. İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, İşitme Engelliler Olimpiyatları milli takımımının maçlarını bu statta oynayacağını söyledi.Samsunspor, hafta sonu oynayacağı Bandırmaspor maçı ile 19 Mayıs Stadyumu'na veda ederek yeni sezonda maçlarını Tekkeköy İlçesi'nde yapılan yeni statta oynayacak. İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, bu gelişme üzerine taraftarlara çağrıda bulundu. Baltacı, bu stadyumda 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2017 Samsun Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maçları oynanacağını hatırlatırken şöyle dedi:“Samsunsporumuzun bu maçtan güzel bir sonuçla ayrılıp seneye yeni stadyumda taraftarlarının karşısına çıkacağına olan inancım tamdır. 19 Mayıs Stadyumu'nun görevi bu maçla son bulmayacak. Önce Samsunspor ligde kalacak, ardından 2017 Samsun Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli takımımızın maçları yine bu statta oynayacak. Umarım milli takımımızın olimpiyat şampiyonu olmasına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Buradan Samsun halkını da 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da gerçekleşecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda milli takımımıza her branşta destek olmak için stadyum ve spor salonlarına davet ediyorum."

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