Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

2017 Samsun Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları maçları 19 Mayıs Stadyumu'nda

SAMSUNSPOR, 19 Mayıs Stadyumu'ndaki son maçını hafta sonunda Bandırmaspor ile oynayacak. İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, İşitme Engelliler Olimpiyatları milli takımımının maçlarını  bu statta...

2017 Samsun Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları maçları 19 Mayıs Stadyumu'nda
SAMSUNSPOR, 19 Mayıs Stadyumu'ndaki son maçını hafta sonunda Bandırmaspor ile oynayacak. İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, İşitme Engelliler Olimpiyatları milli takımımının maçlarını  bu statta oynayacağını söyledi.
Samsunspor, hafta sonu oynayacağı Bandırmaspor maçı ile 19 Mayıs Stadyumu'na veda ederek yeni sezonda maçlarını Tekkeköy İlçesi'nde yapılan yeni statta oynayacak. İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, bu gelişme üzerine taraftarlara çağrıda bulundu. Baltacı, bu stadyumda 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2017 Samsun Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maçları oynanacağını hatırlatırken şöyle dedi:
“Samsunsporumuzun bu maçtan güzel bir sonuçla ayrılıp seneye yeni stadyumda taraftarlarının karşısına çıkacağına olan inancım tamdır. 19 Mayıs Stadyumu'nun görevi bu maçla son bulmayacak. Önce Samsunspor ligde kalacak, ardından 2017 Samsun Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli takımımızın maçları yine bu statta oynayacak. Umarım milli takımımızın olimpiyat şampiyonu olmasına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Buradan Samsun halkını da 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da gerçekleşecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda milli takımımıza her branşta destek olmak için stadyum ve spor salonlarına davet ediyorum."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246