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2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali sona erdi

 Türkiye 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla 11. sırada yer aldı Erzurum'da gerçekleştirilen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Rusya, kazandığı 39 madalya ile organizasyonu ilk sırada tamamladı. 12-16 Şubat tarihlerinde...

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali sona erdi

 Türkiye 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla 11. sırada yer aldı

Erzurum'da gerçekleştirilen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Rusya, kazandığı 39 madalya ile organizasyonu ilk sırada tamamladı.

12-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 19 altın, 9 gümüş ve 11 bronz ile toplamda 39 madalya elde ederek birinci olan Rusya'yı, Fransa, Slovenya , İtalya, Finlandiya ve Polonya takip etti.

Türkiye ise yarışları 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla 11. sırada bitirdi.

EYOF 2017'de madalya sıralaması şöyle;

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1. Rusya 19 9 11 39

2. Fransa 7 8 6 21

3. Slovenya 5 2 3 10

4. İtalya 2 1 6 9

5. Finlandiya 1 5 4 10

6. Polonya 1 1 2 4

7. Çekya 1 1 1 3

8. Lüksemburg 1 1 - 2

9. Litvanya 1 - - 1

10.Ukrayna - 3 - 3

11.Türkiye - 2 1 3

Hollanda - 2 1 3

13.Belarus - 1 - 1

Hırvatistan - 1 - 1

Estonya - 1 - 1

16.Büyük Britanya - - 1 1

Gürcistan - - 1 1

Slovakya - - 1 1

ERZURUM /

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