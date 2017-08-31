2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı 

İSTANBUL_() Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası , bugün oynanan maçlarla başladı. Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, B Grubu karşılaşmaları İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, C Grubu mücadeleleri Romanya'nın Cluj Napoca kentinde, D Grubu maçları da İstanbul'da oynanacak.

Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından İstanbul'da devam edilecek.

24 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde A ve B Grubları'nda toplam 6 karşılaşma yapıldı. Alınan sonuçlar şu şekilde:

A GRUBU

Slovenya - Polonya: 90 - 81

İzlanda - Yunanistan: 61 - 90

Fransa - Finlandiya: 84 - 86

B GRUBU

Almanya - Ukrayna: 75 - 63

Litvanya - Gürcistan: 77 - 79

İtalya - İsrail: 69 - 48