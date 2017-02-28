2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 2. etap maçlarının bilet satışları başladı

İSTANBUL, () - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı D Grubu 2. etap maçlarının biletleri satışa çıktı.

31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Eurobasket 2017'de Türkiye, bir grup aşamasına ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. Türkiye'de oynanacak ve Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da yer aldığı 1-7 Eylül tarihleri arasında D Grubu'nda oynanacak maçların biletleri, Biletix üzerinden satışa çıktı.

"MADALYA YOLUNDA TARAFTARIMIZ İTİCİ GÜÇ OLACAK"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "2010 yılında yine ev sahibi olduğumuz Dünya Basketbol Şampiyonası'nda taraftarımızın eşsiz desteği ile finale yükselmiş ve gümüş madalyanın sahibi olmayı başarmıştık. Ev sahibi olacağımız FIBA Avrupa Şampiyonası 2017'de de misafirperverliğimiz ile yine tüm Avrupa'ya örnek olurken, taraftarımızın desteği ile de madalya yolunda zorlu rakipleri teker teker yenmek için parkede olacağız. Taraftarımızın göstereceği destek her zaman olduğu gibi tüm teknik kadromuz ve oyuncularımız için en önemli itici güç olacak. Avrupa'nın en iyisi olmak için A Milli Erkek Basketbol Takımımızın idari ve teknik heyeti çalışmalara başladı. Tüm sporseverleri bu eşsiz organizasyonun parçası olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"TARAFTARLAR, AVANTAJLI BİLET TEKLİFLERİ İLE HEYECANIN PARÇASI OLABİLECEKLER"

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan ise, "Kusursuz bir organizasyona ev sahipliği yapmak için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. FIBA Avrupa Şampiyonası 2017'yi izlemek için salona gelecek olan sporseverlere hazırlayacağımız şovlar ile hem eğlencenin parçası olacaklar hem de ailecek vakit geçirebilecekleri unutulmaz günler sunacağız. Bulunduğumuz D Grubundan en iyi konumda bir üst tura yükselebilmemiz için taraftarımızın desteği oyuncularımız ve teknik heyetimiz için çok önemli. Sunulan avantajlı bilet teklifleri ile spor severler Milli Takımımızı desteklerken aynı zaman da Avrupa'da ekol olmuş diğer ülke takımlarını da yakından izleme fırsatı yakalayacak" ifadesini kullandı.