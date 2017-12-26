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Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
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2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda ilk yarı tamamlandı

İkinci yarı 19 Ocak 2018'de başlayacak ve 20 Mayıs 2018 tarihinde oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sezon sona erecek Medipol Başakşehir ilk yarının lideri Fatih Terimli Galatasaray ikinci sırada yer aldı Suni farkı kapatan Fenerbahçe...

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda ilk yarı tamamlandı

İkinci yarı 19 Ocak 2018'de başlayacak ve 20 Mayıs 2018 tarihinde oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sezon sona erecek

Medipol Başakşehir ilk yarının lideri

Fatih Terimli Galatasaray ikinci sırada yer aldı

Suni farkı kapatan Fenerbahçe 3'üncü oldu

Avrupalı Beşiktaş 4'üncü sırada kaldı

Kardemir Karabükspor ligin dibine demir attı

Gökhan HEBEPÇİ / İSTANBUL /

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda ilk yarı heyecanı tamamlandı. İkinci yarı ise 19 Ocak 2018'de başlayacak ve 20 Mayıs 2018 tarihinde oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sezon sona erecek. 
İLK YARININ LİDERİ BAŞAKŞEHİR
2017-18 sezonunun ilk yarısını 36 puan toplayan Medipol Başakşehir lider tamamladı. 11 galibiyeti, 3 beraberliği ve 3 de mağlubiyeti bulunan İstanbul ekibi, ikinci yarıya lider başlayacak. Başakşehir, ilk yarıda 31 gol atarken, 18 golü de kalesinde gördü.
GALATASARAY'A TERİM DOPİNGİ
17 hafta sonunda 35 puanla 2'nci sırada yer alan Galatasaray, ikinci devrede hesaplarını şampiyonluğa endeksledi. Hırvat teknik direktör ile Igor Tudor ile yollarını ayıran Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk yarının son maçından da galip ayrılarak şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer aldı.
Sarı-kırmızılı takım ayrıca, evinde oynadığı 9 maçta da 25 puan toplayarak, ikinci yarıda zorlu bir deplasman olacağının sinyallerini verdi. Ancak Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 8 maçta sadece 10 puan toplayabildi.
SUNİ FARK BİTTİ, GERÇEKLER İKİNCİ YARIDA
"Galatasaray ile aramızda suni puan farkı var" deyip bu iddiasını ilk yarının sonunda ispatlayan teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımı Fenerbahçe, 33 puanla ligin 3'üncü sırasında kendine yer buldu. Ligde 2 mağlubiyetle en az yenilgiye sahip Sarı-lacivertliler, 9 galibiyet ve 6 da beraberlik performansı sergilediler.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDAN UMUTLU
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi Beşiktaş, ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlılar, 17 hafta sonunda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan toplayarak 4'üncü sırada yer aldı.
Bu arada Beşiktaş ile aynı puanı toplayan Kayserispor 5'inci, Göztepe ise 6'ncı sırada bulunuyor.
ATEŞ HATTINDA SON DURUM
Sezona iyi bir başlangıç yapan ve hatta 2'nci haftada Medipol Başakşehir'i sahasında 3 - 1 mağlup eden Kardemir Karabükspor, ligin en altına adeta demir attı. 17 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 9 puanda kalan Kardemir Karabükspor, küme düşmeye en yakın aday olarak görülüyor.
Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ise 14 puanla 17'nci, 15 puanlı Atiker Konyaspor ise 16'ncı sırada yer aldı.
İlk yarı sonunda puan durumu şöyle;

TAKIM / O / G / B / M / A / Y / AV / P
1 - Medipol Başakşehir: 17 / 11 / 3 / 3 / 31 / 18 / 13 / 36
2 - Galatasaray: 17 / 11 / 2 / 4 / 37 / 22 / 15 / 35
3 - Fenerbahçe: 17 / 9 / 6 / 2 / 34 / 20 / 14 / 33
4 - Beşiktaş: 17 / 8 / 6 / 3 / 29 / 16 / 13 / 30
5 - Kayserispor: 17 / 8 / 6 / 3 / 25 / 18 / 7 / 30
6 - Göztepe: 17 / 9 / 3 / 5 / 30 / 26 / 4 / 30
7 - Trabzonspor: 17 / 8 / 5 / 4 / 33 / 28 / 5 / 29
8 - Demir Grup Sivasspor: 17 / 8 / 2 / 7 / 23 / 27 / -4 / 26
9 - Bursaspor: 17 / 7 / 4 / 6 / 28 / 19 / 9 / 25
10 - Evkur Yeni Malatyaspor: 17 / 6 / 4 / 7 / 21 / 24 / -3 / 22
11 - Kasımpaşa: 17 / 5 / 4 / 8 / 25 / 31 / -6 / 19
12 - Teleset Mobilya Akhisarspor: 17 / 5 / 4 / 8 / 22 / 30 / -8 / 19
13 - Aytemiz Alanyaspor: 17 / 5 / 3 / 9 / 28 / 33 / -5 / 18
14 - Osmanlıspor: 17 / 5 / 2 / 10 / 26 / 34 / -8 / 17
16 - Antalyaspor: 17 / 4 / 5 / 8 / 19 / 31 / -12 / 17
16 - Atiker Konyaspor: 17 / 4 / 3 / 10 / 16 / 23 / -7 / 15
17 - Gençlerbirliği: 17 / 3 / 5 / 9 / 20 / 32 / -12 / 14
18 - Kardemir Karabükspor: 17 / 2 / 3 / 12 / 14 / 29 / -15 / 9

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